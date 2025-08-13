Росіяни намагаються охопити Покровськ із кількох боків, - ОСУВ "Дніпро"
Довкола Покровська, що в Донецькій області, тривають постійні бої. Російські окупанти намагаються охопити місто з кількох боків.
Про це в ефірі телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Довкола Покровська тривають постійні бої. Ворог намагається охоплювати місто з двох боків: з півночі і з південного сходу, і водночас із півдня і південного заходу", - розповів речник.
За його словами, в обох варіантах усі зусилля українських захисників спрямовані на те, щоб відбити ворожі атаки та знищити якомога більше росіян.
"Хоча з чисельною перевагою, яку ворог там має, це дійсно непросто",- зазначив речник.
Ситуація на Покровському напрямку
Раніше в ОСУВ "Дніпро" зазначали, що інфільтрація росіян на Добропільському та Покровському напрямках не є "взяттям під контроль території".
Також повідомлялось, що російські загарбники мають просування в районі Кучеревого Яру, Золотого Колодязя та Майського.
Своєю чергою, колишній начальник штабу 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Богдан Кротевич, коментуючи бойову обстановку на Покровському напрямку, зазначив, що на лінії Покровськ - Костянтинівка без перебільшення повна п**да. Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин закликав прийняти "правильні рішення", щоб стабілізувати фронт на Покровському напрямку.
Значит, через неделю, ну самое большее две, вы отчитаетесь об ликвидации этой инфильтрации, верно?