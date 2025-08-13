УКР
Новини Бойові дії на Покровському напрямку
Росіяни намагаються охопити Покровськ із кількох боків, - ОСУВ "Дніпро"

Довкола Покровська, що в Донецькій області, тривають постійні бої. Російські окупанти намагаються охопити місто з кількох боків.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Довкола Покровська тривають постійні бої. Ворог намагається охоплювати місто з двох боків: з півночі і з південного сходу, і водночас із півдня і південного заходу", - розповів речник.

За його словами, в обох варіантах усі зусилля українських захисників спрямовані на те, щоб відбити ворожі атаки та знищити якомога більше росіян.

"Хоча з чисельною перевагою, яку ворог там має, це дійсно непросто",- зазначив речник.

Читайте також: Йдеться про проникнення невеликих груп ворога - приблизно 5-10 осіб, - ОСУВ "Дніпро" про загострення біля Покровська та Добропілля

Ситуація на Покровському напрямку

Раніше в ОСУВ "Дніпро" зазначали, що інфільтрація росіян на Добропільському та Покровському напрямках не є "взяттям під контроль території".

Також повідомлялось, що російські загарбники мають просування в районі Кучеревого Яру, Золотого Колодязя та Майського.

Своєю чергою, колишній начальник штабу 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Богдан Кротевич, коментуючи бойову обстановку на Покровському напрямку, зазначив, що на лінії Покровськ - Костянтинівка без перебільшення повна п**да. Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин закликав прийняти "правильні рішення", щоб стабілізувати фронт на Покровському напрямку.

Читайте також: 1 327 жителів досі лишаються у Покровську, ситуація дуже складна, - МВА

Донецька область (9295) бойові дії (4457) Покровськ (770) Покровський район (885) ОСУВ Дніпро (9)
Коментувати
13.08.2025 19:16 Відповісти
Значит, через неделю, ну самое большее две, вы отчитаетесь об ликвидации этой инфильтрации, верно?
13.08.2025 19:19 Відповісти
Болт кацапам в рот, чтобы голова не качалась а ни Покровск...
13.08.2025 19:34 Відповісти
ну так пока ты на диване, болт кацапский может тебе прилететь, будет вкусно
13.08.2025 19:40 Відповісти
 
 