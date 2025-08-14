1 053 10
В Дружковке на Донетчине объявлена обязательная эвакуация семей с детьми
Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой области приняла решение об объявлении обязательной эвакуации в ряде населенных пунктов Донетчины.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
"Начинаем обязательную эвакуацию семей с детьми принудительным способом из города Дружковка, а также из сел Андреевка, Варваровка, Новоандреевка, Роганское Андреевской громады", - написал Филашкин в телеграм-канале.
Отмечается, что всего в этих населенных пунктах сейчас ориентировочно находится 1879 детей.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дожилися! Сталося те, чого я й уявити собі не міг. Волонтер і блогер-ютубер Сергій Стерненко розкритикував речника ОСУВ "Дніпро" підполковника Трегубова В.
Стерненко назвав брехнею заяву підполковника Трегубова В. про те що, мовляв, в районі Добропілля "10 росіян просочилися крізь українську оборону, зайшли на 10 км і сховалися в якомусь підвалі". За словами Стерненка речник ОСУВ "Дніпро" підполковник Трегубов В. брехав, бо там має місце повноцінний прорив оборони і саме тому туди перекинули підрозділи 1-го корпусу НГУ "Азов".
Ну, аби десяток росіян з підвалу витягти, ви ж розумієте? Ба-більше. Ситуація виглядає так. Спершу Стерненко в своєму ролику повідомив, що російські ДРГ проникають крізь нашу оборону і заходять в наш тил. Причина цьому - на вказаному напрямку виникла нестача сил, а командири бригад про це вчасно не повідомили своєму командуванню, бо злякалися покарання. Окремо Стерненко згадав заяву командування ОСУВ "Дніпро" про "інфільтрацію окремих груп ворога". Стерненко з тої заяви поглузував.
Проте. Вже після того речник ОСУВ "Дніпро" підполковник Трегубов В. виклав ролик де він заявив про "десяток росіян що пройшли крізь нашу оборону і заховалися в підвалі". Що й викликало реакцію Стерненка - він назвав заяву підполковника Трегубова В. брехнею.
Особисто мене найбільше тригернули слова Стерненка про те, що командири бригад знали що в них на передовій кричуща нестача людей - і нічого не повідомили своєму командуванню. І це призвело до прориву фронту. Якщо це правда - під Добропіллям сталося найжахливіше з усього що буває - втрата керованості підрозділів. Простіше - вся країна знала, що в районі Добропілля крупні проблеми і лише в ОСУВ "Дніпро" продовжували вважати, що в них "десяток росіян пройшли оборону і сховалися в підвалі". Або - свідомо брехали. Але про це підполковник Трегубов В. не говорить нічого.
Щоправда, є ще другий варіант - Стерненка зараз оголосять російським ІПСО. І тоді...
А є і третій варіант: замість критикувати, Стерненко піде на передову і сам практично покаже, як треба правильно воювати. Такий супер-патріот взагалі давно повинен бути там. А сидячи в глибокому тилу всі стратеги...
Що палає срака від дронів Стерненка?
Терпи кацапський терпілоїд.
Це у тебе доля така-терпіти.
Ти хоч вогнетривку матері. на табуретку постели.
Раптом до центру земного ядра пропалиш.)
Чмо уйлососне))))
А українці о 4 ранку не ******** багато поверхівки сусідської країни.
Саме тоді коли всі мирняки вдомці сплять.
Підло, і без оголошення війни.
Є одна пісня совєтів-
"Двадцать второго июня, ровно в четыре часа утра,
Киев бомбили, нам объявили
Что началася война...."
Терпи тЄрпіло.
Ну ти ж звичний терпіти).
Це я не лише за Стерненка, але й за тебе.
Мобілізуйся, приїжджай сюди, і подивимося, скільки протримаєшся часу, поки не звалиш в СЗЧ.
Я тобі в Дріжківці можу знайти непогану хату (тут, щоправда, досі оренда недешева)
У Дружківці Донецької області знаходиться унікальна геологічна пам'ятка природи - https://www.google.com/search?client=opera&sca_esv=952fdb03796c5895&cs=0&sxsrf=AE3TifOyw3YbcDGEyF3PhgMoDvdkbXfv-Q%3A1755196161493&q=%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D1%96%D0%BB%D1%96+%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0&sa=X&ved=2ahUKEwjNt7-d94qPAxXQ-QIHHS0qJSQQxccNegQIAhAB&mstk=AUtExfB-ABHRFCPDfSs8pp56f_LC1cneHU8g0EF9M3Qwc68eaSgMSAMppXbqEosJH_TiP-MoGhA59q0xCrQEDenkQ0w1djiUvwi--ZbeCE66QgUfK-_UxWd0S2dBvHSemdRfdExGeANIjnTJpV3Ia9QHymHKYTXEgShgRhD2_Kr9Fg4ZlLpZ6oLWXpSa1dqix2Bso41zQfRjE7gsyqIp2iFcRhadLuvnVtg-O4OD-eDeG-ORE0yK0zVJUgpgtJF8BTc0mh4BwTE2E7_ltzSMrpD2gM8K&csui=3 Дружківські скам'янілі дерева. Це місце, де збереглися залишки скам'янілих дерев, вік яких сягає близько 250 мільйонів років. Вони знаходяться на території регіонального ландшафтного парку