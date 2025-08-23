Эвакуировано уже более 7 тыс. маломобильных жителей Донетчины, - ОВА
В Донецкой области ежедневно продолжается эвакуация, в частности маломобильных лиц.
О ходе эвакуации рассказал начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
"Мы помогаем маломобильным дончанам выехать в более безопасные регионы, где их ждет уход и поддержка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что только за эту неделю состоялось 4 эвакуационных рейса:
- жители Покровской громады - уже на Львовщине;
- люди из Добропольской и Белозерской громад - на Житомирщине;
- 20 маломобильных лиц получили приют на Киевщине;
- еще 52 - в гериатрических учреждениях Киевщины, где они будут получать постоянный уход.
Сообщается, что, в целом, более 7 000 дончан, нуждающихся в особом уходе, уже в безопасности.
"Ежедневно в шелтер в Павлограде приезжают новые маломобильные люди. Здесь их регистрируют, оказывают необходимую помощь и готовят к дальнейшему выезду в безопасные регионы. Эвакуационные экипажи сопровождают людей и помогают с вещами, а в эвакуационных вагонах у каждого свое место", - добавил Филашкин.
