Эвакуировано уже более 7 тыс. маломобильных жителей Донетчины, - ОВА

В Донецкой области ежедневно продолжается эвакуация, в частности маломобильных лиц.

О ходе эвакуации рассказал начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

"Мы помогаем маломобильным дончанам выехать в более безопасные регионы, где их ждет уход и поддержка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что только за эту неделю состоялось 4 эвакуационных рейса:

жители Покровской громады - уже на Львовщине;

люди из Добропольской и Белозерской громад - на Житомирщине;

20 маломобильных лиц получили приют на Киевщине;

еще 52 - в гериатрических учреждениях Киевщины, где они будут получать постоянный уход.

Сообщается, что, в целом, более 7 000 дончан, нуждающихся в особом уходе, уже в безопасности.

"Ежедневно в шелтер в Павлограде приезжают новые маломобильные люди. Здесь их регистрируют, оказывают необходимую помощь и готовят к дальнейшему выезду в безопасные регионы. Эвакуационные экипажи сопровождают людей и помогают с вещами, а в эвакуационных вагонах у каждого свое место", - добавил Филашкин.

