Понад 230 тисяч українців і надалі залишаються в прифронтових районах, - Мінрозвитку громад і територій

Координаційний штаб із проведення евакуаційних заходів повідомив, що станом на 22 серпня в небезпечних районах біля лінії фронту продовжують залишатися понад 237 тисяч осіб, зокрема 17 тисяч дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад і територій України в соціальній мережі Facebook.

"З 1 червня по 22 серпня 2025 року з Донецької та Дніпропетровської областей було евакуйовано понад 64 тисячі осіб, проте ще близько 237 тисяч людей потребують евакуації — це ті люди, які продовжують проживати в небезпечних зонах, серед них — майже 17 200 дітей", - ідеться в повідомленні.

Транзитні пункти

Транзитний пункт у Павлограді — один з ключових для евакуації.

Також працює новий пункт у Лозовій на Харківщині і починає роботу ще один у Волоському на Дніпропетровщині.

Транзитний пункт у Лозовій може прийняти 244 людини, і за три доби його роботи уже 224 людини отримали комплексну допомогу у цьому пункті. Вчора вранці у транзитному пункті перебували 17 людей. Усі інші — вирушили углиб країни у місця тимчасового розміщення.

"Кожна область, з якої проводиться евакуація у безпечніші регіони, має партнерську — приймаючу область. Наразі Рівненська, Кіровоградська та Київська області уже приймають евакуйованих. Вінницька і Полтавська готуються до прийому внутрішньо переміщених осіб у разі потреби. Ми переформатовуємо роботу транзитних пунктів так, щоб вони виконували виключно тимчасову функцію, і люди могли переміститися у безпечніші регіони впродовж доби," — наголошує Олексій Кулеба.

Евакуаційні потяги

Продовжують курсувати евакуаційні потяги з додатковими вагонами. З 15 серпня понад 430 людей евакуювалися до Києва, Львова та Рівного, наступні маршрути уже заплановані, додаткові евакуаційні вагони виділені. Укрзалізниця працюватиме над розширенням евакуаційних напрямків: потяги можуть вирушати з Павлограда та Дніпра на Полтаву, Одесу, Черкаси і Кропивницький.

Маломобільні особи

Також Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України працює над організацією місць тимчасового розміщення для 2000 маломобільних осіб.

Додатково необхідно забезпечити пряме транспортування маломобільних людей, що потребують медичної допомоги, з евакуаційних пунктів до спеціалізованих лікарень.

