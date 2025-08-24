Более 230 тысяч украинцев по-прежнему остаются в прифронтовых районах, - Минразвития громад и территорий

Координационный штаб по проведению эвакуационных мероприятий сообщил, что по состоянию на 22 августа в опасных районах возле линии фронта продолжают оставаться более 237 тысяч человек, в том числе 17 тысяч детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства развития громад и территорий Украины в социальной сети Facebook.

"С 1 июня по 22 августа 2025 года из Донецкой и Днепропетровской областей было эвакуировано более 64 тысяч человек, однако еще около 237 тысяч человек нуждаются в эвакуации - это те люди, которые продолжают проживать в опасных зонах, среди них - почти 17 200 детей", - говорится в сообщении.

Транзитные пункты

Транзитный пункт в Павлограде - один из ключевых для эвакуации.

Также работает новый пункт в Лозовой на Харьковщине и начинает работу еще один в Волосском на Днепропетровщине.

Транзитный пункт в Лозовой может принять 244 человека, и за трое суток его работы уже 224 человека получили комплексную помощь в этом пункте. Вчера утром в транзитном пункте находились 17 человек. Все остальные - отправились вглубь страны в места временного размещения.

"Каждая область, из которой проводится эвакуация в безопасные регионы, имеет партнерскую - принимающую область. Сейчас Ривненская, Кировоградская и Киевская области уже принимают эвакуированных. Винницкая и Полтавская готовятся к приему внутренне перемещенных лиц в случае необходимости. Мы переформатируем работу транзитных пунктов так, чтобы они выполняли исключительно временную функцию, и люди могли переместиться в более безопасные регионы в течение суток", - отмечает Алексей Кулеба.

Эвакуационные поезда

Продолжают курсировать эвакуационные поезда с дополнительными вагонами. С 15 августа более 430 человек эвакуировались в Киев, Львов и Ривно, следующие маршруты уже запланированы, дополнительные эвакуационные вагоны выделены. Укрзализныця будет работать над расширением эвакуационных направлений: поезда могут отправляться из Павлограда и Днепра на Полтаву, Одессу, Черкассы и Кропивницкий.

Маломобильные лица

Также Министерство социальной политики, семьи и единства Украины работает над организацией мест временного размещения для 2000 маломобильных лиц.

Дополнительно необходимо обеспечить прямую транспортировку маломобильных людей, нуждающихся в медицинской помощи, из эвакуационных пунктов в специализированные больницы.

