545 дітей евакуювали за тиждень з Донеччини, ще близько 2 тисяч – залишаються

Донецька область

Впродовж минулого тижня з населених пунктів Донецької області, де оголошена примусова евакуація, евакуювали 545 дітей. 

Про це під час брифінгу повідомила начальниця служби у справах дітей Юлія Рижкова, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Вона нагадала, що евакуація родин з дітьми у примусовий спосіб триває в 9 населених пунктах пʼяти громад. Наразі у них залишається 1972 дитини:

  • у Лиманській громаді – 40 дітей,
  • у Добропільській громаді – 69, (місто Добропілля 59 дітей),
  • у Криворізькій громаді – 2 дитини,
  • у Білозерській громаді – 108 дітей,
  • у Дружківській громаді – 1753 дитини.

Як розповіла Рижкова, впродовж минулого тижня з населених пунктів де оголошена примусова евакуація, евакуйовано 545 дітей:

  • у Лиманській громаді евакуйовано – 9 дітей,
  • у Добропільській громаді евакуйовано – 86 дітей,
  • у Білозерській громаді евакуйовано – 348 дітей,
  • у Дружківській громаді евакуйовано – 99 дітей.
  • у Андріївській громаді евакуйовано – 3 дитини.

Посадовиця додала, що загалом на території Донеччини, підконтрольній українській владі залишаються 16 245 дітей.

діти (5275) евакуація (2404) Донецька область (9433)
