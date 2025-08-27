545 дітей евакуювали за тиждень з Донеччини, ще близько 2 тисяч – залишаються
Впродовж минулого тижня з населених пунктів Донецької області, де оголошена примусова евакуація, евакуювали 545 дітей.
Про це під час брифінгу повідомила начальниця служби у справах дітей Юлія Рижкова, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.
Вона нагадала, що евакуація родин з дітьми у примусовий спосіб триває в 9 населених пунктах пʼяти громад. Наразі у них залишається 1972 дитини:
- у Лиманській громаді – 40 дітей,
- у Добропільській громаді – 69, (місто Добропілля 59 дітей),
- у Криворізькій громаді – 2 дитини,
- у Білозерській громаді – 108 дітей,
- у Дружківській громаді – 1753 дитини.
Як розповіла Рижкова, впродовж минулого тижня з населених пунктів де оголошена примусова евакуація, евакуйовано 545 дітей:
- у Лиманській громаді евакуйовано – 9 дітей,
- у Добропільській громаді евакуйовано – 86 дітей,
- у Білозерській громаді евакуйовано – 348 дітей,
- у Дружківській громаді евакуйовано – 99 дітей.
- у Андріївській громаді евакуйовано – 3 дитини.
Посадовиця додала, що загалом на території Донеччини, підконтрольній українській владі залишаються 16 245 дітей.
