545 дітей евакуювали за тиждень з Донеччини, ще близько 2 тисяч – залишаються

Впродовж минулого тижня з населених пунктів Донецької області, де оголошена примусова евакуація, евакуювали 545 дітей.

Про це під час брифінгу повідомила начальниця служби у справах дітей Юлія Рижкова, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Вона нагадала, що евакуація родин з дітьми у примусовий спосіб триває в 9 населених пунктах пʼяти громад. Наразі у них залишається 1972 дитини:

у Лиманській громаді – 40 дітей,

у Добропільській громаді – 69, (місто Добропілля 59 дітей),

у Криворізькій громаді – 2 дитини,

у Білозерській громаді – 108 дітей,

у Дружківській громаді – 1753 дитини.

Як розповіла Рижкова, впродовж минулого тижня з населених пунктів де оголошена примусова евакуація, евакуйовано 545 дітей:

у Лиманській громаді евакуйовано – 9 дітей,

у Добропільській громаді евакуйовано – 86 дітей,

у Білозерській громаді евакуйовано – 348 дітей,

у Дружківській громаді евакуйовано – 99 дітей.

у Андріївській громаді евакуйовано – 3 дитини.

Посадовиця додала, що загалом на території Донеччини, підконтрольній українській владі залишаються 16 245 дітей.

Читайте також: До кінця серпня в Україні облаштують щонайменше 30 тисяч місць для евакуйованих, - Свириденко