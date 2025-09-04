Сутки на Донетчине: россияне убили 11 человек и 16 ранили, под обстрелами находились два района области. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки российские войска наносили удары по населенным пунктам Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 4 сентября рассказал начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Краматорский район

В Лимане повреждены многоэтажка, частный дом и магазин; в Калениках 1 человек погиб, повреждено авто. В Славянске повреждены 2 нежилых здания и 13 частных домов. В Зеленом Александровской громады повреждены гараж и мастерская. В Иверском Новодонецкой громады повреждены 5 домов. В Дружковке ранены 7 человек, повреждены "Нова пошта", магазин и кофейня. В Константиновке 9 человек погибли и 7 ранены, повреждены 6 многоэтажек, 10 частных домов, магазин, торговый центр, 5 торговых павильонов и 2 автомобиля.

Фото: Начальник ОВА Вадим Филашкин / телеграм-канал

Бахмутский район

В Сиверске 1 человек погиб и 2 ранены, повреждены 2 частных дома и авто.



Как отмечается, всего за сутки россияне 31 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 314 человек, в том числе 72 ребенка.

