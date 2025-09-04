Россияне сбросили 6 авиабомб на больницу в Константиновке и на Ильиновку: двое погибших

В четверг, 4 сентября, российские оккупационные войска сбросили три авиационные бомбы на Константиновскую больницу в Донецкой области, и еще 3 - на Ильиновку. Погибли двое человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Константиновка

"Константиновская больница - очередная "военная" мишень российских оккупантов. Сегодня они прицельно сбросили 3 авиабомбы на больницу, которая до последнего принимала и лечила местных жителей. Удары по гражданской и социальной инфраструктуре - это сознательный выбор россиян, целенаправленные террористические акты", - написал Филашкин.

Также смотрите: Сутки в Донецкой области: россияне убили 11 человек и 16 ранили, под обстрелами находились два района области. ФОТОрепортаж

Ильиновка

Еще 3 авиабомбы сегодня враг сбросил на Ильиновку, убив двух человек и повредив 5 нежилых зданий.

Филашкин призвал жителей Донецкой области эвакуироваться.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рашисты обстреляли Дружковку в Донецкой области: пострадали 7 человек, в том числе - 16-летняя девушка. ФОТОрепортаж