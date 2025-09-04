РУС
Россияне сбросили 6 авиабомб на больницу в Константиновке и на Ильиновку: двое погибших

Константиновка 4.09.2025

В четверг, 4 сентября, российские оккупационные войска сбросили три авиационные бомбы на Константиновскую больницу в Донецкой области, и еще 3 - на Ильиновку. Погибли двое человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Константиновка

"Константиновская больница - очередная "военная" мишень российских оккупантов. Сегодня они прицельно сбросили 3 авиабомбы на больницу, которая до последнего принимала и лечила местных жителей. Удары по гражданской и социальной инфраструктуре - это сознательный выбор россиян, целенаправленные террористические акты", - написал Филашкин.

Ильиновка

Еще 3 авиабомбы сегодня враг сбросил на Ильиновку, убив двух человек и повредив 5 нежилых зданий.

Филашкин призвал жителей Донецкой области эвакуироваться.

Гинуть безнивинні люди ,ворог все руйнує ,на жаль відповіді по ворожих містах немає.
04.09.2025 15:19 Ответить
хтось з місцевих десь, "каму нада" стуконув, що в лікарні - військові базуються! там в канстахі, та й окрузі, через раз ждуни тільки і залишились, які й корегують! три місяці тому, поруч з будинком моєї однокласниці, на короткий час стали українські військові і поділились з нею страрлінком. во на там була в захваті що має сіть! і я їй зразу написав - тікай! навколо тебе купа ждунів-коригувальників!!! зараз після першого ж доносу, де стоять військові, парашники накриють весь "квадрат" заразом з твоїм будинком!!! "нє нагнєтай!" (С) довести інше - неможливо було!!! військові встигли з'їхати. але ждуни встигли коректонути. і вже за кілька годин, не стало, ані "дєвочкі которой нёс потфель", ані її матушки, а ні її хати. і, думаю, двох котів, за якими вона так переживала, під тими ж хатніми залишками (( вроді- прямий прилёт!
04.09.2025 15:39 Ответить
 
 