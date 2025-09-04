Россияне сбросили 6 авиабомб на больницу в Константиновке и на Ильиновку: двое погибших
В четверг, 4 сентября, российские оккупационные войска сбросили три авиационные бомбы на Константиновскую больницу в Донецкой области, и еще 3 - на Ильиновку. Погибли двое человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
Константиновка
"Константиновская больница - очередная "военная" мишень российских оккупантов. Сегодня они прицельно сбросили 3 авиабомбы на больницу, которая до последнего принимала и лечила местных жителей. Удары по гражданской и социальной инфраструктуре - это сознательный выбор россиян, целенаправленные террористические акты", - написал Филашкин.
Ильиновка
Еще 3 авиабомбы сегодня враг сбросил на Ильиновку, убив двух человек и повредив 5 нежилых зданий.
Филашкин призвал жителей Донецкой области эвакуироваться.
