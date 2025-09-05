Сутки на Донетчине: пятеро погибших и двое раненых, враг 40 раз атаковал область. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки российские войска наносили удары по населенным пунктам Покровского, Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 5 сентября рассказал начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Покровске разрушен дом.

Краматорский район

В Лимане повреждено авто, в Дробышево - админздание, в Яровой - 5 частных домов. В Славянске поврежден дом. В Новосергиевке Новодонецкой громады разрушен дом и 2 хозяйственные постройки. В Старорайском Дружковской громады ранен человек. В Ильиновке погибли 2 человека, повреждены 5 частных домов, 3 склада и 2 хозяйственные постройки. В Константиновке 3 человека погибли и 1 ранен, повреждены 2 многоэтажки, больница и частный дом.

Бахмутский район

В Сиверске повреждены 3 дома.

Всего за сутки россияне 40 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 316 человек, в том числе - 47 детей.







