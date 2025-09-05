УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8021 відвідувач онлайн
Новини Фото Бойові дії на сході Бойові дії на Харківщині
534 3

Окупанти почали активно обстрілювати FPV-дронами трасу Слов’янськ-Ізюм, - DeepState. ФОТО

Останніми днями фіксується висока активність російських екіпажів дронів по трасі Слов'янськ-Ізюм. За добу там ворог уразив близько 10-ти одиниць техніки.

Про це пише моніторинговий проєкт DeepState, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зокрема, було уражено транспорт в районі населеного пункту Карпівка, де противник спалив навіть цивільний автобус", - пише проєкт. 

У DeepState зазначають, що не є новиною те, що ворог може здійснювати ураження за 25+ км від лінії бойового зіткнення, але згадані факти є тривожним дзвіночком про небезпеку і в цьому районі.

DeepState
Фото: DeepState

"Зокрема, ворог скористався географічними аспектами, де проходить дорога та побачив можливість здійснювати ураження на висотах, де літати легше", - йдеться у повідомленні.

Військові закликають цивільних та волонтерів взяти до уваги небезпеку в цьому районі для прокладання маршрутів.

Читайте також: Росіяни здійснюють постійні спроби просочення в Куп’янськ і намагаються закріпитися на околицях, - DeepState

Автор: 

Донецька область (9498) Ізюм (344) дрони (5432) Харківська область (1561) Краматорський район (647) Ізюмський район (130) Слов’янськ (682) DeepState (259)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Перекрийте рух цивільних по цій трасі, не грайтеся з кідарами, вони здадні тільки знищувати все живе навкруги.
показати весь коментар
05.09.2025 23:02 Відповісти
поки рожеві птахи не полетят на Москву доти нічого не змінется
показати весь коментар
05.09.2025 23:09 Відповісти
Потрібно вже перестати жувати соплі і також зробити життя на Сосії а особливо в моцкві неможливим. Московські терористи повинні щохвилинно страждати щоб війна їм не казалась якоюсь далекою і якоюсь забавою.
показати весь коментар
05.09.2025 23:21 Відповісти
 
 