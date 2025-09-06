Війська РФ обстріляли залізничну інфраструктуру на Донеччині: потяги курсуватимуть із затримкою

Ранок 6 вересня 2025 року розпочався із обстрілу залізничної інфраструктури на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "УЗ".

"Маємо знеструмлену дільницю перед Слов'янськом, внаслідок чого буде вимушена затримка як приміських поїздів, так і далекого сполучення. Для найближчих рейсів краматорського напрямку можливе використання резервних тепловозів та автобусів на окремих ділянках", - йдеться у повідомленні.

Наразі фахівці оцінюють пошкодження та строки відновлень, але "УЗ" гарантує, що всіх довезе.