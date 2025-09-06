УКР
Війська РФ обстріляли залізничну інфраструктуру на Донеччині: потяги курсуватимуть із затримкою

залізнична колія

Ранок 6 вересня 2025 року розпочався із обстрілу залізничної інфраструктури на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "УЗ".

"Маємо знеструмлену дільницю перед Слов'янськом, внаслідок чого буде вимушена затримка як приміських поїздів, так і далекого сполучення. Для найближчих рейсів краматорського напрямку можливе використання резервних тепловозів та автобусів на окремих ділянках", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Відновлено залізничну інфраструктуру після нічного удару РФ по Київщині

Наразі фахівці оцінюють пошкодження та строки відновлень, але "УЗ" гарантує, що всіх довезе.

обстріл (30699) Укрзалізниця (7023) Донецька область (9501) Краматорський район (649) Слов’янськ (682)
