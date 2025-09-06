Войска РФ обстреляли железнодорожную инфраструктуру в Донецкой области: поезда будут курсировать с задержкой
Утро 6 сентября 2025 года началось с обстрела железнодорожной инфраструктуры в Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "УЗ".
"Имеем обесточенный участок перед Славянском, в результате чего будет вынужденная задержка как пригородных поездов, так и дальнего сообщения. Для ближайших рейсов краматорского направления возможно использование резервных тепловозов и автобусов на отдельных участках", - говорится в сообщении.
Сейчас специалисты оценивают повреждения и сроки восстановления, но "УЗ" гарантирует, что всех довезет.
