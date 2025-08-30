РУС
Восстановлена железнодорожная инфраструктура после ночного удара РФ по Киевской области

Обстрел объектов железной дороги

В Киевской области восстановили железнодорожную инфраструктуру, поврежденную в результате российского удара ночью 30 августа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"Движение поездов через участок происходит стандартным образом.
Работаем над сокращением времени задержки в пути поездов, опаздывающих в результате обстрелов", - говорится в сообщении.

Железнодорожники поблагодарили пассажиров за терпение и понимание.

Читайте: Российские войска уничтожили один из поездов Hyundai. "Укрзализныця" предупреждает о задержках в движении поездов (обновлено). ФОТО

Напомним, в ночь на 30 августа на Киевщине в результате российского обстрела пострадала железнодорожная инфраструктура, ряд поездов задерживается.

Киевская область (4301) обстрел (29254) Укрзализныця (2783)
