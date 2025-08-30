Восстановлена железнодорожная инфраструктура после ночного удара РФ по Киевской области
В Киевской области восстановили железнодорожную инфраструктуру, поврежденную в результате российского удара ночью 30 августа.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".
"Движение поездов через участок происходит стандартным образом.
Работаем над сокращением времени задержки в пути поездов, опаздывающих в результате обстрелов", - говорится в сообщении.
Железнодорожники поблагодарили пассажиров за терпение и понимание.
Напомним, в ночь на 30 августа на Киевщине в результате российского обстрела пострадала железнодорожная инфраструктура, ряд поездов задерживается.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль