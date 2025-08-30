Восстановлена железнодорожная инфраструктура после ночного удара РФ по Киевской области

В Киевской области восстановили железнодорожную инфраструктуру, поврежденную в результате российского удара ночью 30 августа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"Движение поездов через участок происходит стандартным образом.

Работаем над сокращением времени задержки в пути поездов, опаздывающих в результате обстрелов", - говорится в сообщении.

Железнодорожники поблагодарили пассажиров за терпение и понимание.

Напомним, в ночь на 30 августа на Киевщине в результате российского обстрела пострадала железнодорожная инфраструктура, ряд поездов задерживается.