В Киевской области в результате российского обстрела пострадала железнодорожная инфраструктура, ряд поездов задерживается, - "Укрзализныця"

Ночью 30 августа враг атаковал железнодорожную инфраструктуру Киевской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"В результате ночного вражеского обстрела и повреждения железнодорожной инфраструктуры в Киевской области ряд поездов задерживается и прибудет на станцию Киев с опозданием от 2 часов", - говорится в сообщении.

Сейчас такие рейсы следуют с задержками:

№74 Перемышль - Харьков;

№24 Хелм - Киев;

№144 Рахов - Сумы;

№2 Ивано-Франковск - Харьков;

№21 Харьков - Львов; №21 Харьков - Львов;

№106 Одесса - Киев.

"Железнодорожники начали восстановление инфраструктуры и постараются сделать все, чтобы как можно скорее вернуться к стандартному графику", - добавили в компании.

