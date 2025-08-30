УКР
На Київщині унаслідок російського обстрілу постраждала залізнична інфраструктура, низка поїздів затримується, - "Укрзалізниця"

Затримується низка поїздів

Вночі 30 серпня ворог атакував залізничну інфраструктуру Київської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

"Внаслідок нічного ворожого обстрілу та пошкодження залізничної інфраструктури на Київщині низка поїздів затримується і прибуде на станцію Київ із запізненням від 2 годин", - йдеться в повідомленні.

Наразі такі рейси прямують із затримками:

  • №74 Перемишль - Харків;
  • №24 Хелм - Київ;
  • №144 Рахів - Суми;
  • №2 Івано-Франківськ - Харків;
  • №21 Харків - Львів;
  • №106 Одеса - Київ.

"Залізничники розпочали відновлення інфраструктури і намагатимуться зробити все, щоб якомога швидше повернутись до стандартного графіку", - додали у компанії.

Київська область (4205) обстріл (30586) Укрзалізниця (7016)
