На Київщині унаслідок російського обстрілу постраждала залізнична інфраструктура, низка поїздів затримується, - "Укрзалізниця"

Вночі 30 серпня ворог атакував залізничну інфраструктуру Київської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

"Внаслідок нічного ворожого обстрілу та пошкодження залізничної інфраструктури на Київщині низка поїздів затримується і прибуде на станцію Київ із запізненням від 2 годин", - йдеться в повідомленні.

Наразі такі рейси прямують із затримками:

№74 Перемишль - Харків;

№24 Хелм - Київ;

№144 Рахів - Суми;

№2 Івано-Франківськ - Харків;

№21 Харків - Львів;

№106 Одеса - Київ.

"Залізничники розпочали відновлення інфраструктури і намагатимуться зробити все, щоб якомога швидше повернутись до стандартного графіку", - додали у компанії.

