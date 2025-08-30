На Київщині унаслідок російського обстрілу постраждала залізнична інфраструктура, низка поїздів затримується, - "Укрзалізниця"
Вночі 30 серпня ворог атакував залізничну інфраструктуру Київської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".
"Внаслідок нічного ворожого обстрілу та пошкодження залізничної інфраструктури на Київщині низка поїздів затримується і прибуде на станцію Київ із запізненням від 2 годин", - йдеться в повідомленні.
Наразі такі рейси прямують із затримками:
- №74 Перемишль - Харків;
- №24 Хелм - Київ;
- №144 Рахів - Суми;
- №2 Івано-Франківськ - Харків;
- №21 Харків - Львів;
- №106 Одеса - Київ.
"Залізничники розпочали відновлення інфраструктури і намагатимуться зробити все, щоб якомога швидше повернутись до стандартного графіку", - додали у компанії.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль