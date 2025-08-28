Російські війська знищили один із поїздів Hyundai. "Укрзалізниця" попереджає про затримки у русі потягів. ФОТО

В четвер вранці російські окупаційні війська атакували залізничну інфраструктуру, тому низк поїздів рухатиметься із затримкою.

Зокрема, окупанити пошкодили ділянку залізниці в районі Козятина, тому поїзди за маршрутом Київ – Львів тимчасово прямували в об’їзд, але зараз її вже відремонтували, повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Водночас на одній з ділянок поїзди прямуватимуть під резервними тепловозами, оскільки відновлення інфраструктури ще триває.

Крім того, російські війська знищили один із поїздів Hyundai, проте це не вплинуло на кількість рейсів "Інтерсіті+" сьогодні та завтра, запевнили в компанії.

Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський, уточнив, що пошкоджень зазнав потяг "Інтерсіті", який мав сьогодні вийти на маршрут Київ-Харків.

"Удар – прицільний. Виключно цивільні пасажирські операції. Відновимо та розширимо парк попри все. А зараз – рейси не скасовуємо, на маршрут стануть пасажирські вагони, в т.ч. ті, що тільки-но прийняли із заводу", – прокоментував керівник компанії у Facebook, оприлюднивши наслідки влучань.

Раніше повідомлялось, що "Укрзалізниця" помітила зниження попиту на квитки. Але на популярних напрямках він переважає кількість місць у 4-6 разів.