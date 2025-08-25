"Укрзалізниця" помітила зниження попиту на квитки. Але на популярних напрямках він переважає кількість місць у 4-6 разів

Минулого тижня попит на залізничні квитки почав знижуватися після пікових значень, зафіксованих у попередні тижня.

Про це свідчить щотижнева статистика "Укрзалізниці", яку компанія почала оприлюднювати з 28 липня.

"Попит потроху знижується – так, наприклад, на найпопулярніший напрямок Київ - Львів минулого тижня ми фіксували 128 000 запитів у застосунку проти 151 000 запитів на позаминулому тижні", – повідомили у пресслужбі компанії.

Загалом, "Укрзалізниця" за тиждень з 18 по 24 серпня перевезла 639,7 тис. пасажирів, що на 4,9 тис. менше, ніж тижнем раніше, але на 23,7 тис. більше, ніж за аналогічний період торік.

Як повідомлялося, раніше в "Укрзалізниці" пояснювали дефіцит квитків на потяги тим, що темпи старіння та списання парку пасажирських вагонів випереджають темпи оновлення, а кількість пасажирів, які подорожують на пільгових умовах, зростає.

Для боротьби зі штучним дефіцитом квитків з 25 липня "Укрзалізниця" посилила контроль документів під час посадки пасажирів у поїзди через скарги на неналежний контроль документів поїзними бригадами – зокрема, чи збігаються ім'я в квитку та в паспорті пасажира.

Однак за перші кілька днів посиленого контролю лише у 0,1% пасажирів виявили порушення, а невідповідність прізвища у документах та квитках – лише у кількох осіб.

Крім того, від 1 серпня, щоб купити чи повернути квитки на найпопулярніші внутрішні поїзди, пасажирам доведеться верифікувати особу через "Дія.Підпис". Без цього купити квитки на це рейси буде неможливо.