"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди з Києва до Вінниці, Чернігова та Кривого Рогу. Коли курсуватимуть?
"Укрзалізниця" на серпень і вересень призначила додаткові поїзди з Києва до Вінниці, Чернігова та Кривого Рогу.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
Зокрема, призначено наступні поїзди:
- №739/740 Київ – Кривий Ріг та №753/754 Кривий Ріг – Київ, які курсуватимуть у серпні та вересні, відправленням з Києва та Кривого Рогу 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 серпня; 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 вересня;
- №702/701 Київ – Чернігів – Київ на 23, 24, 25 серпня в обох напрямках;
- №775/776 Київ – Вінниця – Київ – 23 серпня потяг курсуватиме в обох напрямках.
Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" з 19 серпня призначає ще два поїзди з Києва до Івано-Франківська.
Перед тим стало відомо, що "Укрзалізниця" запустила додаткові поїзди зі Львова до Ворохти Івано-Франківської області.
Нагадаємо, з 25 липня "Укрзалізниця" посилила контроль документів під час посадки пасажирів у поїзди через скарги на неналежний контроль документів поїзними бригадами – зокрема, чи збігаються ім'я в квитку та в паспорті пасажира.
Однак за перші кілька днів посиленого контролю лише у 0,1% пасажирів виявили порушення, а невідповідність прізвища у документах та квитках – лише у кількох осіб.
Крім того, від 1 серпня, щоб купити чи повернути квитки на найпопулярніші внутрішні поїзди, пасажирам доведеться верифікувати особу через "Дія.Підпис". Без цього купити квитки на це рейси буде неможливо.
