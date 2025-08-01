"Укрзалізниця" запускає додатковий поїзд із Львова до Ворохти. Коли курсуватиме?
"Укрзалізниця" запускає додаткові поїзди зі Львова до Ворохти Івано-Франківської області.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
Зокрема, будуть курсувати наступні поїзди:
- поїзд №414/413 Львів – Ворохта. Дати: 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16 серпня.
Відправлення зі Львова о 23:29, прибуття у Ворохту о 05:30.
У складі поїзда плацкартні, купейні та СВ вагони. Зупинки: Ходорів, Галич, Івано-Франківськ, Надвірна, Делятин, Яремче, Татарів-Буковель.
- регіональний поїзд №783/784 Ворохта – Львів. Дати: 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17 серпня.
Відправлення з Ворохти о 06:20, прибуття до Львова о 12:15.
У складі поїзда – вагони плацкарт, купе та СВ з місцями для сидіння (без продажу постільної білизни). Зупинки: Татарів-Буковель, Яремче, Делятин, Надвірна, Івано-Франківськ, Галич, Ходорів.
"Квитки незабаром будуть доступні у застосунку, на сайті та в касах вокзалів, – зазначили в "Укрзалізниці".
Раніше в "Укрзалізниці" пояснили дефіцит квитків на потяги. Так, темпи старіння та списання парку пасажирських вагонів випереджають темпи оновлення, а кількість пасажирів, які подорожують на пільгових умовах, також зростає.
Як повідомлялося, з 25 липня "Укрзалізниця" посилила контроль документів під час посадки пасажирів у поїзди через скарги на неналежний контроль документів поїзними бригадами – зокрема, чи збігаються ім'я в квитку та в паспорті пасажира.
Однак за перші кілька днів посиленого контролю лише у 0,1% пасажирів виявили порушення, а невідповідність прізвища у документах та квитках – лише у кількох осіб.
Крім того, від 1 серпня, щоб купити чи повернути квитки на найпопулярніші внутрішні поїзди, пасажирам доведеться верифікувати особу через "Дія.Підпис". Без цього купити квитки на це рейси буде неможливо.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль