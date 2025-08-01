"Укрзалізниця" запускає додатковий поїзд із Львова до Ворохти. Коли курсуватиме?

"Укрзалізниця" запускає додаткові поїзди зі Львова до Ворохти Івано-Франківської області.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Зокрема, будуть курсувати наступні поїзди:

поїзд №414/413 Львів – Ворохта. Дати: 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16 серпня.

Відправлення зі Львова о 23:29, прибуття у Ворохту о 05:30.

У складі поїзда плацкартні, купейні та СВ вагони. Зупинки: Ходорів, Галич, Івано-Франківськ, Надвірна, Делятин, Яремче, Татарів-Буковель.

регіональний поїзд №783/784 Ворохта – Львів. Дати: 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17 серпня.

Відправлення з Ворохти о 06:20, прибуття до Львова о 12:15.

У складі поїзда – вагони плацкарт, купе та СВ з місцями для сидіння (без продажу постільної білизни). Зупинки: Татарів-Буковель, Яремче, Делятин, Надвірна, Івано-Франківськ, Галич, Ходорів.

"Квитки незабаром будуть доступні у застосунку, на сайті та в касах вокзалів, – зазначили в "Укрзалізниці".

Раніше в "Укрзалізниці" пояснили дефіцит квитків на потяги. Так, темпи старіння та списання парку пасажирських вагонів випереджають темпи оновлення, а кількість пасажирів, які подорожують на пільгових умовах, також зростає.

Як повідомлялося, з 25 липня "Укрзалізниця" посилила контроль документів під час посадки пасажирів у поїзди через скарги на неналежний контроль документів поїзними бригадами – зокрема, чи збігаються ім'я в квитку та в паспорті пасажира.

Однак за перші кілька днів посиленого контролю лише у 0,1% пасажирів виявили порушення, а невідповідність прізвища у документах та квитках – лише у кількох осіб.

Крім того, від 1 серпня, щоб купити чи повернути квитки на найпопулярніші внутрішні поїзди, пасажирам доведеться верифікувати особу через "Дія.Підпис". Без цього купити квитки на це рейси буде неможливо.