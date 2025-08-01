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Менше вагонів, більше пільговиків: В "Укрзалізниці" пояснили дефіцит квитків на потяги

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Темпи старіння та списання парку пасажирських вагонів випереджають темпи оновлення, а кількість пасажирів, які подорожують на пільгових умовах, також зростає.

Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці", коментуючи перевезення пасажирів влітку.

Зокрема, кількість доступних для перевезення вагонів за останній рік зменшилась на 189 через старіння та ворожі обстріли. Водночас з початку року додалося 39 новозбудованих вагонів.

"На жаль, загальні темпи старіння та списання вагонів наразі випереджають темпи оновлення. Кількість пасажирів, які подорожують на пільгових умовах, також зростає. Групи дітей прямують на відпочинок, військові – на відновлення чи у відрядження, внутрішньо переміщені особи виїжджають із небезпечних зон", – зауважили в "Укрзалізниці".

Зокрема, у липні потягами перевезли 116 000 дітей та їхніх супроводжуючих, це на 31% більше, ніж торік. Також в липні залізницею подорожували 44 000 військовослужбовців і членів їхніх родин (у липні 2024 року – 19 000).

В компанії нагадали, що літо – це найінтенсивніший період по кількості перевезень, зокрема у липні "Укрзалізниця" перевезла 2,7 мільйони пасажирів.

"Ми задіяли всі можливості доступного вагонного парку. Кожен вагон перевіз у середньому на 14% більше пасажирів, ніж торік, завдяки призначенню додаткових оборотних рейсів... Продовжуємо робити все можливе, щоби забезпечити подорожі українців", – додали в "Укрзалізниці".

Читайте також: "Закручують гайки": "Укрзалізниця" не продаватиме квитки без "Дії" на популярні внутрішні потяги (оновлено)

Як повідомлялося, з 25 липня "Укрзалізниця" посилила контроль документів під час посадки пасажирів у поїзди через скарги на неналежний контроль документів поїзними бригадами – зокрема, чи збігаються ім'я в квитку та в паспорті пасажира.

Однак за перші кілька днів посиленого контролю лише у 0,1% пасажирів виявили порушення, а невідповідність прізвища у документах та квитках – лише у кількох осіб. 

Крім того, від 1 серпня, щоб купити чи повернути квитки на найпопулярніші внутрішні поїзди, пасажирам доведеться верифікувати особу через "Дія.Підпис". Без цього купити квитки на це рейси буде неможливо.

Автор: 

квитки (336) потяг (1316) Укрзалізниця (4864)


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01.08.2025 14:43 Відповісти
Не треба ля-ля! Викидають квитки о 8:00. Озброївшись компом, ноутбуком з іншим підключенням інтернет та телефоном (теж інтернет інший) спробую купити квитки на потяг Київ-Трускавець. О 8 годині сайт Укразалізниці падає, нічого не працює, через хвилину, коли відвисає, всі квитки вже викуплені. Як так ?????! Укразалізниця, агов?!!! Потім ці квитки в перекупів в 2-3 раза дорожче. Мафія була та буде. Хай вже в Дії іменні квитки будуть, але проблема не в тому...
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01.08.2025 14:44 Відповісти
До потужного лідора вагонів вистачало і квитки можно було купити. А потім країну накрила потужність і все пішло через дупу.
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01.08.2025 14:49 Відповісти
Та весь час таке було-просто прилідору розцвіло від безкарності
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01.08.2025 15:02 Відповісти
До потужного лідора постіно користувався залізницею. А потім, після виборів естрадного дурника УЗ пішла в дупу, як і вся країна. Потужно пішла.
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01.08.2025 15:09 Відповісти
Скажемо так--прискорилась в дупу
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01.08.2025 15:15 Відповісти
Не видавати на одні руки більше 2-3 квитків.
Під час війни намутили хат, квартир, машин.
Ой...нєвіноватая я
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01.08.2025 15:29 Відповісти
Так може не ті від укрзалізниці під слідством зараз перебувають після попереднього розслідування про квитки на міжнародні потяги? Може їх підставили? А реальні корупціонери продовжують корупційні дії!!!
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01.08.2025 15:37 Відповісти
нічого з часів 90-х не помінялось, перекупи і працівники УЗ в кооперації, паспорти, Дія і все інше до сраки
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01.08.2025 15:58 Відповісти
Ой не триндіть! А скільки людей виїхало з України і не користується вашою залізницею? А як розквітло автобусне сполучення? Автобуси чомусь не старіють і ціна божа і Інтернет є і кондиціонер. Ви корупціонери херові і через це немає квитків. Який уряд, така і залізниця.
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01.08.2025 16:11 Відповісти

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