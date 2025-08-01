Менше вагонів, більше пільговиків: В "Укрзалізниці" пояснили дефіцит квитків на потяги

Темпи старіння та списання парку пасажирських вагонів випереджають темпи оновлення, а кількість пасажирів, які подорожують на пільгових умовах, також зростає.

Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці", коментуючи перевезення пасажирів влітку.

Зокрема, кількість доступних для перевезення вагонів за останній рік зменшилась на 189 через старіння та ворожі обстріли. Водночас з початку року додалося 39 новозбудованих вагонів.

"На жаль, загальні темпи старіння та списання вагонів наразі випереджають темпи оновлення. Кількість пасажирів, які подорожують на пільгових умовах, також зростає. Групи дітей прямують на відпочинок, військові – на відновлення чи у відрядження, внутрішньо переміщені особи виїжджають із небезпечних зон", – зауважили в "Укрзалізниці".

Зокрема, у липні потягами перевезли 116 000 дітей та їхніх супроводжуючих, це на 31% більше, ніж торік. Також в липні залізницею подорожували 44 000 військовослужбовців і членів їхніх родин (у липні 2024 року – 19 000).

В компанії нагадали, що літо – це найінтенсивніший період по кількості перевезень, зокрема у липні "Укрзалізниця" перевезла 2,7 мільйони пасажирів.

"Ми задіяли всі можливості доступного вагонного парку. Кожен вагон перевіз у середньому на 14% більше пасажирів, ніж торік, завдяки призначенню додаткових оборотних рейсів... Продовжуємо робити все можливе, щоби забезпечити подорожі українців", – додали в "Укрзалізниці".

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Як повідомлялося, з 25 липня "Укрзалізниця" посилила контроль документів під час посадки пасажирів у поїзди через скарги на неналежний контроль документів поїзними бригадами – зокрема, чи збігаються ім'я в квитку та в паспорті пасажира.

Однак за перші кілька днів посиленого контролю лише у 0,1% пасажирів виявили порушення, а невідповідність прізвища у документах та квитках – лише у кількох осіб.

Крім того, від 1 серпня, щоб купити чи повернути квитки на найпопулярніші внутрішні поїзди, пасажирам доведеться верифікувати особу через "Дія.Підпис". Без цього купити квитки на це рейси буде неможливо.