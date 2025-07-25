"Закручують гайки": "Укрзалізниця" не продаватиме квитки без "Дії" на популярні внутрішні потяги (оновлено)

Від 1 серпня, щоб купити чи повернути квитки на популярні внутрішні поїзди, пасажири повинні верифікувати особу через "Дія.Підпис".

Придбання квитків на ці рейси через каси буде недоступне, повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".

На першому етапі верифікація через "Дію" буде необхідною, щоб придбати квитки на рейси:

№105/106 Одеса – Київ;

№91/92 Львів – Київ;

№29/30 Київ – Ужгород;

№12 Львів – Одеса;

№27/28 Київ – Чоп.

Водночас нові правила не стосуватимуться рейсів зі спецрезервом квитків для військовослужбовців.

"Захисники і захисниці надалі можуть бронювати та купувати такі квитки через спеціальний сервіс "Укрзалізниці" та через "Армія+". "Укрзалізниця" також продовжує роботу над запровадженням авторизації в застосунку через BankID", – додали у залізничній компанії.

Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський пояснив, що такий крок спрямований на боротьбу зі спекулянтами.

"Продовжуємо "підзакручувати гайки", щоб повністю відправити квиткових спекулянтів на смітник історії. В міжнародному сполучення найефективніше, що дозволило практично подолати це явище, – це валідація через "Дію". В пік сезону тестово з 1 серпня поширюємо цю практику й на окремі найпопулярніші внутрішні маршрути", – написав він у Facebook.

Водночас він визнав, що громадяни, які не мають "Дії", придбати квитки на такі потяги не зможуть.

"Для іноземців діє окремий формат валідації, та й для всіх – обрані маршрути мають чимало альтернативних поїздів", – зауважив Перцовський.

Читайте також: "Укрзалізниця" посилює контроль документів під час посадки пасажирів. Що передбачено?

Як повідомлялося, минулого року "Укрзалізниця" запровадила обов'язкову верифікацію через "Дія.Підпис" для міжнародних рейсів.