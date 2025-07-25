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Новини Купівля квитків через Армія+
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"Закручують гайки": "Укрзалізниця" не продаватиме квитки без "Дії" на популярні внутрішні потяги (оновлено)

Від 1 серпня, щоб купити чи повернути квитки на популярні внутрішні поїзди, пасажири повинні верифікувати особу через "Дія.Підпис".

Придбання квитків на ці рейси через каси буде недоступне, повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".

На першому етапі верифікація через "Дію" буде необхідною, щоб придбати квитки на рейси:

  • №105/106 Одеса – Київ;
  • №91/92 Львів – Київ;
  • №29/30 Київ – Ужгород;
  • №12 Львів – Одеса;
  • №27/28 Київ – Чоп.

Водночас нові правила не стосуватимуться рейсів зі спецрезервом квитків для військовослужбовців.

"Захисники і захисниці надалі можуть бронювати та купувати такі квитки через спеціальний сервіс "Укрзалізниці" та через "Армія+". "Укрзалізниця" також продовжує роботу над запровадженням авторизації в застосунку через BankID", – додали у залізничній компанії.

Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський пояснив, що такий крок спрямований на боротьбу зі спекулянтами.

"Продовжуємо "підзакручувати гайки", щоб повністю відправити квиткових спекулянтів на смітник історії. В міжнародному сполучення найефективніше, що дозволило практично подолати це явище, – це валідація через "Дію". В пік сезону тестово з 1 серпня поширюємо цю практику й на окремі найпопулярніші внутрішні маршрути", – написав він у Facebook.

Водночас він визнав, що громадяни, які не мають "Дії", придбати квитки на такі потяги не зможуть.

"Для іноземців діє окремий формат валідації, та й для всіх – обрані маршрути мають чимало альтернативних поїздів", – зауважив Перцовський.

Читайте також: "Укрзалізниця" посилює контроль документів під час посадки пасажирів. Що передбачено?

Як повідомлялося, минулого року "Укрзалізниця" запровадила обов'язкову верифікацію через "Дія.Підпис" для міжнародних рейсів.

Автор: 

квитки (333) потяг (1314) Укрзалізниця (4856) Дія (649)


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Топ коментарі
+19
Зє- концтабір у смартфоні...
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25.07.2025 12:18 Відповісти
+18
Не понял! У меня старый телефон, я не могу пользоваться ж/д транспортом?
А чё там в Конституции?
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25.07.2025 12:25 Відповісти
+14
Дискримінація за цифровою ознакою
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25.07.2025 12:27 Відповісти
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Зє- концтабір у смартфоні...
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25.07.2025 12:18 Відповісти
Дискримінація за цифровою ознакою
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25.07.2025 12:27 Відповісти
після ,,зе 1000,, равликам можна втюхувати все,раби кастрюлеголові самі зробили себе
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25.07.2025 12:40 Відповісти
Зелень зовсім оф@іла зі своєю дією,
а це значить , що майбутні вибори в Украіні ,
ЗедЄрмаки запропонують тільки через ,, Дію",
бо там сфальсифікувати можна без проблем 😡
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25.07.2025 12:57 Відповісти
НЕМА смартфона- НЕМА квитків. Такого дурдома нема в жодній країні.
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25.07.2025 13:13 Відповісти
Придбайте в касі на вокзалі, каси працюють. Якщо квитки є...
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25.07.2025 13:20 Відповісти
З 1 серпня в касі тільки для осіб , що подарують свої персональні дані ФСБ россії через россійську програму "Дія".
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25.07.2025 13:25 Відповісти
"Придбайте в касі на вокзалі"

текст прочитать не?:
"Придбання квитків на ці рейси через каси буде недоступне"
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25.07.2025 13:26 Відповісти
Не понял! У меня старый телефон, я не могу пользоваться ж/д транспортом?
А чё там в Конституции?
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25.07.2025 12:25 Відповісти
Для Дії підпис мало мати новий телефон, ще треба, щоб була id картка, або закордонний паспорт. Тільки паспорт книжка не підійде. І требе ще, шоб вас впізнавало на камері.
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25.07.2025 12:35 Відповісти
Тобто, як написали вище, класична дискримінація.
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25.07.2025 13:07 Відповісти
Не дискримінація, а збараніння керівників Укрзалізниці. Вони вже зробили правила перевезення собак висотою від 45см. Хто , чим і до якого собачого органа буде міряти висоту? Дівчинка-провідниця?
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25.07.2025 13:18 Відповісти
Збараніння не так страшне. А тут ми маємо саме дискримінацію:
"Дискримінація - це нерівне ставлення до особи або групи людей на основі певних характеристик, таких як раса, стать, вік, релігія, національність, соціальний статус або інші ознаки. Це явище, коли людей позбавляють рівних прав та можливостей, обмежують їх у користуванні послугами та свободами, або ставляться до них гірше, ніж до інших без обґрунтованих причин".
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25.07.2025 13:24 Відповісти
Є каси. А взагалі це якась пошесть із квитками. Багато років, квитків на популярні напрямки влітку вібсутні. Навіть у перший день продаж, навіть у першу хвилину..
Зрозуміло, що викупають перекупи черех боти, яле як із цим боротися?
Дія, не дія...
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25.07.2025 12:37 Відповісти
"Придбання квитків на ці рейси через каси буде недоступне, https://t.me/UkrzalInfo/7130 повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці". Джерело: https://censor.net/n3565208
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25.07.2025 12:54 Відповісти
"Придбання квитків на ці рейси через каси буде недоступне..." Джерело: https://censor.net/n3565208
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25.07.2025 12:54 Відповісти
В касі на вокзалі купите взагалі без телефона. Звичайно, якщо квитки є...
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25.07.2025 13:21 Відповісти
Читайте уважно: "Придбання квитків на ці рейси через каси буде недоступне, https://t.me/UkrzalInfo/7130 повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці". Джерело: https://censor.net/n3565208
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25.07.2025 13:27 Відповісти
УЗ - Дієві поци які клали на конституцію те, чим грав корумпований недогарант на роялі.
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25.07.2025 12:30 Відповісти
А це вже що, повний концтабір для українців?
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25.07.2025 12:31 Відповісти
а в мене не працює Дія підпис. Заїбали зелені покидьки...
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25.07.2025 12:31 Відповісти
Земерзота заганяє всіх в свій концтабір.
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25.07.2025 12:33 Відповісти
ПНХ зі своєю сраною дією. Зелені ********! Щоб ви вже повиздихали, ******. Ви і 73 % дебілів, вас обравших
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25.07.2025 12:36 Відповісти
почекайте ще е-балів а поім е-гроші,можна буде носити дзвоники і при зустрічі з елітою присідати і робити Ку🤣🤣🤣мудрий нарід сам загнав себе в стійло,головне набу та сап,все інше все важливе
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25.07.2025 12:44 Відповісти
Влад . Сам цю маячню придумав чи якийсь дебіл підсказав? Іскри ненависті летять від тих хто бажає смерті тим хто не так за їхнєю думкою проголосував. Ті хто розпалює таку ненависть є корисними ідиотами ворога. Хай їм прилетить бумерангом як найшвидче все те що вони бажають іншим! Амінь!
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25.07.2025 12:57 Відповісти
Дикість на рівні Північної кореї!!!
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25.07.2025 12:42 Відповісти
Це узурпація! Здається нам закручують гайки!
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25.07.2025 12:43 Відповісти
Ги! На 7у році помітив.
А вас попереджли! "Накріє ВСІХ!".
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25.07.2025 13:08 Відповісти
Не здається. Замість того щоб знищити перекупників як явище (а вони відомі "органам"), знищують базові права людини - вільний доступ до державних послуг.
Зеконцтабір.
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25.07.2025 13:10 Відповісти
Це чергове порушення Конституції, це дискимінація за іншими ознаками
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25.07.2025 12:45 Відповісти
За якими саме ознаками ця дискримінація?
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25.07.2025 13:24 Відповісти
Це посилення контролю за перемiщенням чоловiкiв.
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25.07.2025 12:46 Відповісти
УЗ шизонулися. Що робити тим, у кого немає лайнодії, або хто не хоче її використовувати?
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25.07.2025 12:46 Відповісти
Прийти на вокзал і купити квиток.
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25.07.2025 13:26 Відповісти
Харків-Львів не популярний?Чи треба залишити для кишенькових витрат?
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25.07.2025 12:48 Відповісти
Треба вийти натовпом перед контору - як пошепче: зразу знайдуться можливості продавати квитки.
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25.07.2025 12:50 Відповісти
"Конституція на паузі" (с)
Хоча той, хто це сказав, схоже, взагалі її не читав!

З якого дива УЗ порушує права та свободи Громадян, прописані в Конституції?

А як іноземці будуть купувати квитки на ці потяги? 🤔
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25.07.2025 12:52 Відповісти
Щось забагато прокльонів проти системи покупки через Дію. А ви пробували цього літа кудись купити квитки ЖД? Якась мерзота викупає їх в першу секунду початку продажу. Тож хай буде через Дію. Аби мати можливість купити заздалегідь. Бо це явно буде складніше зробити масовий викуп.
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25.07.2025 13:06 Відповісти
Тобто ви підтримуєте відміну конституційних прав громадян і тотальну дискримінацію населення. Поздоровляю.
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25.07.2025 13:13 Відповісти
А може навмисно зє&к° запустили це,щоб змусити більше громадян ставити "дію"?
Таке припущеня вам не спадало на думку
Я,наприклад не вірю у такі соУпадєнія! Вибори - смартфон бабусі (дія)- сертифікат(ковід,дія) - вибори - довідки(дія!) - документи(дія!) - літо,квитки(дія!) - вибори.
Не рахуючи дрібниць у вигляді різноманітних виплат. Я,наприклад НЕ МОЖУ ОТРИМАТИ КЕШБЕК,бо не маю дії.
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25.07.2025 13:18 Відповісти
Надіюся, що хтось звернеться в суд і рознесе в правовому порядку цю вакханалію.
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25.07.2025 13:07 Відповісти
пасажири повинні верифікувати особу через "Дія.Підпис"

Гуїя. Гуїдпис!
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25.07.2025 13:09 Відповісти
До прходу у владу квартальних клованів квитки на потяг були загальнодоступними. Ото часи були.
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25.07.2025 13:10 Відповісти
Перекупники завжди були. І вони були завжди в долі з адміністрацією вокзалів, тому ніякі мусори а потім поліцаї їх ніколи не чіпали. Всі ділилися і мали свій навар на людях.
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25.07.2025 13:15 Відповісти
Іноземці пішли на ***? Патужно
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25.07.2025 13:15 Відповісти
Ці клоуни геть показилися!
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25.07.2025 13:18 Відповісти
Вони,молоді риги,як і дорослі риги,впевнені що прийшли надовго,бо поки війна - вони при владі.
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25.07.2025 13:21 Відповісти
Не лише без Дії, а й без довідки про відстрочку або не віськовозобов'язаність (для жінок) з Резерв+ Ухилянтів фіксуватимуть відразу на місті!
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25.07.2025 13:21 Відповісти
Паспот і військовий квиток можна викинути у сміття?
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25.07.2025 13:23 Відповісти
Зєлєнскій (поц, дегенерат), смєлянскій (укрпошта), пєрцовскій (укрзалізниця), фьодоров (агент фсб), єрмак(агент фсб) - це вже жидобільшовицьке цифрове гетто чи ще ні? І тут хотілося б запитати ту "продвінутує молодьож" яка хотіла "паржать" і проголосувала за представника нацменшини в президенти - ну що? ржьотє?
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25.07.2025 13:24 Відповісти
Прошу північнокорейських панів, незалежних від здорового глузду. А без дії на вокзалі до WC можна ще зайти, чи вже ні?
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25.07.2025 13:25 Відповісти
И какой ****** пропихивает такие законы на подпись ,опять напишут ошибочка вышла ...
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25.07.2025 13:26 Відповісти

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