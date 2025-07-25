"Закручують гайки": "Укрзалізниця" не продаватиме квитки без "Дії" на популярні внутрішні потяги (оновлено)
Від 1 серпня, щоб купити чи повернути квитки на популярні внутрішні поїзди, пасажири повинні верифікувати особу через "Дія.Підпис".
Придбання квитків на ці рейси через каси буде недоступне, повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".
На першому етапі верифікація через "Дію" буде необхідною, щоб придбати квитки на рейси:
- №105/106 Одеса – Київ;
- №91/92 Львів – Київ;
- №29/30 Київ – Ужгород;
- №12 Львів – Одеса;
- №27/28 Київ – Чоп.
Водночас нові правила не стосуватимуться рейсів зі спецрезервом квитків для військовослужбовців.
"Захисники і захисниці надалі можуть бронювати та купувати такі квитки через спеціальний сервіс "Укрзалізниці" та через "Армія+". "Укрзалізниця" також продовжує роботу над запровадженням авторизації в застосунку через BankID", – додали у залізничній компанії.
Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський пояснив, що такий крок спрямований на боротьбу зі спекулянтами.
"Продовжуємо "підзакручувати гайки", щоб повністю відправити квиткових спекулянтів на смітник історії. В міжнародному сполучення найефективніше, що дозволило практично подолати це явище, – це валідація через "Дію". В пік сезону тестово з 1 серпня поширюємо цю практику й на окремі найпопулярніші внутрішні маршрути", – написав він у Facebook.
Водночас він визнав, що громадяни, які не мають "Дії", придбати квитки на такі потяги не зможуть.
"Для іноземців діє окремий формат валідації, та й для всіх – обрані маршрути мають чимало альтернативних поїздів", – зауважив Перцовський.
Як повідомлялося, минулого року "Укрзалізниця" запровадила обов'язкову верифікацію через "Дія.Підпис" для міжнародних рейсів.
Будь ласка, зачекайте...
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а це значить , що майбутні вибори в Украіні ,
ЗедЄрмаки запропонують тільки через ,, Дію",
бо там сфальсифікувати можна без проблем 😡
текст прочитать не?:
"Придбання квитків на ці рейси через каси буде недоступне"
А чё там в Конституции?
"Дискримінація - це нерівне ставлення до особи або групи людей на основі певних характеристик, таких як раса, стать, вік, релігія, національність, соціальний статус або інші ознаки. Це явище, коли людей позбавляють рівних прав та можливостей, обмежують їх у користуванні послугами та свободами, або ставляться до них гірше, ніж до інших без обґрунтованих причин".
Зрозуміло, що викупають перекупи черех боти, яле як із цим боротися?
Дія, не дія...
А вас попереджли! "Накріє ВСІХ!".
Зеконцтабір.
Хоча той, хто це сказав, схоже, взагалі її не читав!
З якого дива УЗ порушує права та свободи Громадян, прописані в Конституції?
А як іноземці будуть купувати квитки на ці потяги? 🤔
Таке припущеня вам не спадало на думку
Я,наприклад не вірю у такі соУпадєнія! Вибори - смартфон бабусі (дія)- сертифікат(ковід,дія) - вибори - довідки(дія!) - документи(дія!) - літо,квитки(дія!) - вибори.
Не рахуючи дрібниць у вигляді різноманітних виплат. Я,наприклад НЕ МОЖУ ОТРИМАТИ КЕШБЕК,бо не маю дії.
Гуїя. Гуїдпис!