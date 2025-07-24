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Новини Тіньова економіка
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"Укрзалізниця" посилює контроль документів під час посадки пасажирів. Що передбачено?

"Укрзалізниця" посилює контроль документів під час посадки пасажирів у поїзди через скарги на неналежний контроль документів поїзними бригадами – зокрема, чи збігаються ім'я в квитку та в паспорті пасажира.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Відтак, "Укрзалізниця" посилює перевірку документів перед посадкою:

  • на станціях вибірково працюватимуть групи воєнізованої охорони;
  • поїзні бригади отримали додаткові вказівки щодо ретельної звірки даних.

В "Укрзалізниці" назвали низку інструментів контролю, які працюють понад два роки.

Зокрема, для придбання квитків на популярні міжнародні рейси потрібна верифікація через "Дію". Таким чином, сотні пасажирів із квитками на чуже ім'я вже не були допущені до поїздів.

Окрім того, платформа OLX блокує шахраїв, які намагаються перепродавати квитки, і в "Укрзалізниці" закликали повідомляти про такі оголошення.

"Укрзалізниця" продовжує виділяти резерв квитків для військовослужбовців, надавати пріоритет дитячим групам із прифронтових регіонів, а також везти в своїх вагонах поранених, внутрішньо переміщених осіб та міжнародну дипломатію. Так, у пік сезону це створює додаткове навантаження на парк. Але ми призначаємо додаткові рейси, оптимізуємо кожен вагон та оголошуємо новий етап боротьби з перекупниками", – наголосили в компанії.

Раніше повідомлялося, що міжнародними пасажирськими поїздами, що курсують між Україною та шістьма країнами Європи, з січня по червень 2025 року було перевезено близько 1,3 млн пасажирів в обох напрямках. Ізсічня по червень 2025 року у сполученні Україна – ЄС перевезено близько 710 тис. пасажирів, у сполученні ЄС – Україна – близько 600 тис. пасажирів. Минулого року в сполученні Україна – ЄС було перевезено понад 1,5 млн пасажирів, у сполученні ЄС – Україна – понад 1,26 млн пасажирів.

Також стало відомо, що Міністерство розвитку громад і територій за поданням "Укрзалізниці" затвердило нову редакцію Правил перевезень пасажирів, багажу та вантажобагажу, спростивши умови користування залізницею для пасажирів та їх домашніх улюбленців.

Автор: 

квитки (332) шахрайство (327) перевірка (659) Укрзалізниця (4853)


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Топ коментарі
+5
Картонка у твоїй тупій зеленій макітрі.
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24.07.2025 20:26 Відповісти
+2
тепер з картонками до києва доїхати і помітингувати зась
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24.07.2025 20:04 Відповісти
+2
Ти забув, що в країні війна йде? Я взагалі дивуюсь, що дуже багато вольностей в країні під час війни.
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24.07.2025 20:40 Відповісти
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тепер з картонками до києва доїхати і помітингувати зась
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24.07.2025 20:04 Відповісти
Картонка у твоїй тупій зеленій макітрі.
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24.07.2025 20:26 Відповісти
ти ж для чогось вибрав цю владу в 19 році...але ці події тебе не перефарбують...втрачені люди, землі, роки і сіль...
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24.07.2025 21:08 Відповісти
5. Право на проведення перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян надано відповідним уповноваженим особам Національної поліції, СБУ, Національної гвардії, Держприкордонслужби, ДМС, Держмитслужби та Збройних Сил, які визначені в наказі коменданта.
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24.07.2025 20:09 Відповісти
Провідник вагона що не має права перевірити документи?
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24.07.2025 20:39 Відповісти
Жизнь становится лучше жить становится веселее УРА!
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24.07.2025 20:28 Відповісти
Ти забув, що в країні війна йде? Я взагалі дивуюсь, що дуже багато вольностей в країні під час війни.
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24.07.2025 20:40 Відповісти
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24.07.2025 20:51 Відповісти
Звідки у тебе моє ХВото?
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24.07.2025 20:53 Відповісти
З порносайта зелених під@рів.
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24.07.2025 21:00 Відповісти
Дрочиш?
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24.07.2025 21:01 Відповісти
Не поділяю твої захоплення. ))
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24.07.2025 21:03 Відповісти
Ну так ти ж шаришся на порносайтах, а кажеш шо не поділяєш
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24.07.2025 21:08 Відповісти
І зразу в бусік пересадка )
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24.07.2025 21:06 Відповісти

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