"Укрзалізниця" посилює контроль документів під час посадки пасажирів. Що передбачено?

"Укрзалізниця" посилює контроль документів під час посадки пасажирів у поїзди через скарги на неналежний контроль документів поїзними бригадами – зокрема, чи збігаються ім'я в квитку та в паспорті пасажира.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Відтак, "Укрзалізниця" посилює перевірку документів перед посадкою:

на станціях вибірково працюватимуть групи воєнізованої охорони;

поїзні бригади отримали додаткові вказівки щодо ретельної звірки даних.

В "Укрзалізниці" назвали низку інструментів контролю, які працюють понад два роки.

Зокрема, для придбання квитків на популярні міжнародні рейси потрібна верифікація через "Дію". Таким чином, сотні пасажирів із квитками на чуже ім'я вже не були допущені до поїздів.

Окрім того, платформа OLX блокує шахраїв, які намагаються перепродавати квитки, і в "Укрзалізниці" закликали повідомляти про такі оголошення.

"Укрзалізниця" продовжує виділяти резерв квитків для військовослужбовців, надавати пріоритет дитячим групам із прифронтових регіонів, а також везти в своїх вагонах поранених, внутрішньо переміщених осіб та міжнародну дипломатію. Так, у пік сезону це створює додаткове навантаження на парк. Але ми призначаємо додаткові рейси, оптимізуємо кожен вагон та оголошуємо новий етап боротьби з перекупниками", – наголосили в компанії.

Раніше повідомлялося, що міжнародними пасажирськими поїздами, що курсують між Україною та шістьма країнами Європи, з січня по червень 2025 року було перевезено близько 1,3 млн пасажирів в обох напрямках. Ізсічня по червень 2025 року у сполученні Україна – ЄС перевезено близько 710 тис. пасажирів, у сполученні ЄС – Україна – близько 600 тис. пасажирів. Минулого року в сполученні Україна – ЄС було перевезено понад 1,5 млн пасажирів, у сполученні ЄС – Україна – понад 1,26 млн пасажирів.

Також стало відомо, що Міністерство розвитку громад і територій за поданням "Укрзалізниці" затвердило нову редакцію Правил перевезень пасажирів, багажу та вантажобагажу, спростивши умови користування залізницею для пасажирів та їх домашніх улюбленців.