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Уряд пом’якшив правила: Великих собак дозволили перевозити у всіх типах вагонів "Укрзалізниці"

Великих собак дозволили перевозити у всіх типах вагонів залізницею

Міністерство розвитку громад і територій за поданням "Укрзалізниці" затвердило нову редакцію Правил перевезень пасажирів, багажу та вантажобагажу, спростивши умови користування залізницею для пасажирів та їх домашніх улюбленців.

Найпомітніша зміна – дозвіл перевозити великих собак заввишки понад 45 см у холці у вагонах будь-якого класу, включно з купейними СВ, вагонами РІЦ та швидкісними "Інтерсіті+", повідомляє пресслужба Мінгромад.

Єдина умова – власник має викупити всі місця у відповідному купе або блок крісел, а тварина мусить бути на повідку й у наморднику, уточнили у міністерстві.

Крім того, службових собак військовослужбовців дозволили безоплатно провозити в усіх вагонах, за умови дотримання тих самих вимог до повідка й намордника.

Для дрібних тварин правила теж стали м’якшими – жорстку переноску дозволено замінювати на рюкзак чи сумку з водонепроникним дном, а маленькі собаки до 45 сантиметрів можуть перебувати у купе без контейнера, якщо пасажир забронював усі місця.

Обов’язковими залишаються умови щодо наявності ветеринарних документів та окремого квитка для тварини. Якщо у вагоні виявиться пасажир із алергією чи дискомфортом, провідники мають допомогти організувати пересадку обох сторін у межах поїзда.

У міністерстві додали, що нові правила вже діють на всіх внутрішніх рейсах "Укрзалізниці".

Читайте також: Уряд змінив правила перевезення домашніх тварин у автобусах і таксі. Що передбачено?

Раніше повідомлялось, що "Укрзалізниця" замовила в Крюківського заводу ще 5 пасажирських вагонів нових моделей, які прослужать на 20 років довше.

Автор: 

тварини (90) собаки (4) Укрзалізниця (4849) вагони (671)


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НАРЕШТІ, хоч щось для громадян зробили!
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23.07.2025 15:00 Відповісти
Покращення не для громадян, а для собак. Ще треба прийняти закон, який забороняє дурним безпородним собаками вигулювати собачниць без намордника.
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23.07.2025 15:41 Відповісти
Бо Лєщенка не пускали?
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23.07.2025 15:18 Відповісти
Громадяни з алергією мають самі подбати про себе, це не привід забороняти тварині користуватись громадським транспортом, бо в когось там у вагоні може бути алергія.

Я теж алергик, завжди з собою ношу пшикалку. Щоправда, моя алергія на пилок, але ніхто ж дерева не вирубує?
Наші улюбленці повинні мати такі ж права, як в цивілізованих країнах.

Бо як шукати під завалами людей, то про алергію не думаємо, а як у вагоні чи автобусі - забєріте сваю сабаку, у мєня алєргія.
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23.07.2025 15:18 Відповісти
"круто!"💩
але не варто зупинятися!
тавайте ще хдобу дозволимо перевозити, корів чи овець
щоб холопи міце своє не забували😉
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23.07.2025 15:32 Відповісти
Краще б порядок з квитками навели, а то перекупи задовбали.
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23.07.2025 15:33 Відповісти
Алергієюв багатьох випадках прикривають нелюбов до тварин і кепський характер! У таксистів алергія лікується миттєво, коли я погоджуюсь на "полуторний тариф" 🤬 Я не проти їхати у купе з тваринкою, юо маю своїх 100500 😁
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23.07.2025 15:36 Відповісти

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