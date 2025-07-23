Уряд пом’якшив правила: Великих собак дозволили перевозити у всіх типах вагонів "Укрзалізниці"

Міністерство розвитку громад і територій за поданням "Укрзалізниці" затвердило нову редакцію Правил перевезень пасажирів, багажу та вантажобагажу, спростивши умови користування залізницею для пасажирів та їх домашніх улюбленців.

Найпомітніша зміна – дозвіл перевозити великих собак заввишки понад 45 см у холці у вагонах будь-якого класу, включно з купейними СВ, вагонами РІЦ та швидкісними "Інтерсіті+", повідомляє пресслужба Мінгромад.

Єдина умова – власник має викупити всі місця у відповідному купе або блок крісел, а тварина мусить бути на повідку й у наморднику, уточнили у міністерстві.

Крім того, службових собак військовослужбовців дозволили безоплатно провозити в усіх вагонах, за умови дотримання тих самих вимог до повідка й намордника.

Для дрібних тварин правила теж стали м’якшими – жорстку переноску дозволено замінювати на рюкзак чи сумку з водонепроникним дном, а маленькі собаки до 45 сантиметрів можуть перебувати у купе без контейнера, якщо пасажир забронював усі місця.

Обов’язковими залишаються умови щодо наявності ветеринарних документів та окремого квитка для тварини. Якщо у вагоні виявиться пасажир із алергією чи дискомфортом, провідники мають допомогти організувати пересадку обох сторін у межах поїзда.

У міністерстві додали, що нові правила вже діють на всіх внутрішніх рейсах "Укрзалізниці".

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Раніше повідомлялось, що "Укрзалізниця" замовила в Крюківського заводу ще 5 пасажирських вагонів нових моделей, які прослужать на 20 років довше.