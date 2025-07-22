"Укрзалізниця" замовила в Крюківського заводу ще 5 пасажирських вагонів нових моделей. Вони прослужать на 20 років довше

"Укрзалізниця" завершила процедури контрактування, що дають старт виробництву 100 нових пасажирських вагонів для компанії.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Так, було підписано договір із Крюківським вагонобудівним заводом про закупівлю пасажирських вагонів нових моделей з інноваційними технічними та планувальними рішеннями в габариті Т, тож сумарно цього року замовлено за відповідною бюджетною програмою 100 пасажирських вагонів.

Вагони останньої законтрактованої партії будуть здатні прослужити на 20 років довше, матимуть подовжені міжремонтні інтервали та потребуватимуть меншої кількості обслуговуючого та сервісного персоналу для роботи.

У межах загального замовлення в 100 вагонів сигнальна партія у 5 вагонів нового покоління матиме сучасні системи управління, практично на 80% більший термін експлуатації та вміщуватиме більше пасажирів – до 44 в одному купейному вагоні (+10% до максимуму в стандартних вагонах).

Це вже третя велика закупівля вагонів "Укрзалізницею" з 2021 року за кошти державного бюджету, а загалом, разом із цим договором, залізниця отримає вже 266 нових пасажирських вагонів.

Нові вагони матимуть збільшену ширину кузова та покращене планування зі збільшеною довжиною спального місця до 2,2 м. Пневмопідвішування вагонів, яке вперше буде реалізоване для українських вагонів спального типу, гарантуватиме додаткову плавність ходу та зменшуватиме коливання вагона під час руху.

Автоматичні розсувні двері у вагонах та герметичні міжвагонні переходи врівень з підлогою зроблять користування цими вагонами для пасажирів більш комфортним.

На вагонах цього типу буде здійснено перехід з вугільного опалення на повністю електричне з удосконаленим індивідуальним керуванням температурою в кожному купе. Сучасна система дозволить використовувати клімат-контроль навіть під час тривалих зупинок поїзда та на ділянках шляху з незначною швидкістю.

Строк експлуатації цих вагонів – 50 років, завдяки виконанню кузовів із нержавіючої сталі, що на 20 років більше, ніж для стандартних вагонів "Укрзалізниці".

5 пасажирських вагонів нового покоління, які замовляються серед загального обсягу контрактів у 100 вагонів, будуть купейними з можливістю трансформації у вагони типу СВ. Один вагон буде інклюзивним та матиме електричний підйомник, пандус для високої платформи та збільшене купе для подорожей пасажирів з інвалідністю на кріслі колісному.

Вартість закупівлі одного пасажирського вагона склала близько 95 млн грн. Вартість вагона з купе для перевезення пасажирів з інвалідністю становить 98,3 млн грн.

Строк поставки вагонів – 2,5 року від моменту отримання виробником передоплати за виробництво вагонів (це включає і необхідні процедури сертифікації вагонів нового покоління).

Як повідомлялося, в червні "Укрзалізниця" та "Крюківський вагонобудівний завод" підписали контракт на поставку 95 купейних вагонів за 4,48 млрд грн.

До того стало відомо, що Крюківський вагонобудівний завод виготовив перший плацкартний вагон для "Укрзалізниці". Раніше завод поставляв їх тільки на експорт – до Казахстану і Таджикистану.