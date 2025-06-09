"Укрзалізниця" замовила нових купейних вагонів у Крюківського заводу на майже 4,5 мільярда

"Укрзалізниця" та "Крюківський вагонобудівний завод" підписали контракт на поставку 95 купейних вагонів за 4,48 млрд грн.

Про це свідчать дані Prozorro, передає LIGA.net.

Як повідомляється, Крюківський завод був єдиним учасником тендеру, який відбувся 15 травня. Вартість угоди з ПДВ становить 5,37 млрд грн. Попередня оплата досягає 58%, або 3,11 млрд грн.

У межах договору Крюківський вагонзавод має побудувати та до 31 грудня 2028 року передати:

88 купейних вагонів моделі 61-779 виконання 02 (10 купе по чотири пасажири та купе відпочинку провідника);

7 купейних вагонів локомотивної тяги 61-779ЕГИ, обладнаних для перевезення осіб на колісних кріслах (вісім купе по чотири пасажири з купе начальника поїзда).

Як повідомлялося, Крюківський вагонобудівний завод наприкінці квітня передав "Укрзалізниці" 6 нових плацкартних вагонів.

Наприкінці березня повідомлялося, що "Укрзалізниця" випускає на маршрути п'ять нових вагонів СВ виробництва Крюківського вагонобудівного заводу. Вагони почали курсувати на маршрутах із Львова до Харкова та зі Львова до Дніпра.

До того стало відомо, що Крюківський вагонобудівний завод виготовив перший плацкартний вагон для "Укрзалізниці". Раніше завод поставляв їх тільки на експорт – до Казахстану і Таджикистану.