"Укрзалізниця" отримала 6 нових плацкартних вагонів від Крюківського заводу. ФОТОрепортаж

Крюківський вагонобудівний завод продовжує виконання державного замовлення з поставки 66 пасажирських вагонів для "Укрзалізниці", і наприкінці квітня передав компанії 6 нових плацкартних вагонів.

Про це йдеться в повідомленні Крюківського вагонзаводу.

Нові вагони були включені до складу поїздів №21/22 Харків – Львів та №103/104 Львів – Краматорськ.

Загалом "Укрзалізниця" отримала вже 38 вагонів з 66.

"Вагон зразка 2025 року принципово новий. Залишено лише кузов моделі 61-779. Що стосується ходових частин, гальмівного обладнання, систем життєзабезпечення, безпеки, внутрішнього інтер'єру – то це нові розробки", – сказано в повідомленні.

Вагони мають новий інтер'єр у світлих кольорах. Максимально застосовано матеріали із нержавіючої сталі, покращена оббивка полиць, з'явилися повздовжні перегородки, які відділяють бокси від проходу.

На верхніх полицях зменшено розмір багажної полиці, щоб людина могла сісти та скористатися столиком, який там є.

Для пасажирів на нижніх полицях влаштовано затишний м'який куточок біля вікна, у спинці дивана є зручна газетниця, під полицею – місткий рундук.

Ергономіка вагона – зручні драбинки для пасажирів на верхніх полицях, зігнуті поручні, перегородки та вбудовані ручки.

Усі пасажири плацкартного вагона матимуть індивідуальні світильники з регуляторами яскравості та можливістю змінювати кут їх нахилу, а також розетки з USB портами.

У вагоні 58 пасажирських місць. Це дев'ять боксів по шість місць, а десятий бокс – чотиримісний. Бокових полиць у ньому немає, бо вагони мають віялові двері, що відкриваються в обидва боки. Залишок місця використано для облаштування шафи з полицями.

Окрім того, єнововведення в системі кондиціонування і вентиляції. На вагоні виконано два канали: по одному із них нагнітається свіже повітря, інший – відповідає за рециркуляцію, тобто забирання повітря на обробку.

Вагони обладнані санітарними системами закритого типу, сповивальними столиками, на вікнах є два види ролетних штор, написи дублюються шрифтом Брайля. Зріс відсоток локалізації, бо все більше українських підприємств (понад 150) поставляють вузли та деталі.



























Наприкінці березня повідомлялося, що "Укрзалізниця" випускає на маршрути п'ять нових вагонів СВ виробництва Крюківського вагонобудівного заводу. Вагони почали курсувати на маршрутах із Львова до Харкова та зі Львова до Дніпра.

До того стало відомо, що Крюківський вагонобудівний завод виготовив перший плацкартний вагон для "Укрзалізниці". Раніше завод поставляв їх тільки на експорт – до Казахстану і Таджикистану.