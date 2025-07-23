"Укрзалізниця" цього року перевезла в міжнародному сполученні 1,3 мільйона пасажирів. Це вдвічі менше, ніж торік
Міжнародними пасажирськими поїздами, що курсують між Україною та шістьма країнами Європи, з січня по червень 2025 року було перевезено близько 1,3 млн пасажирів в обох напрямках.
Про це повідомили в філії "Пасажирська компанія" "Укрзалізниці", передає Укрінформ.
"Станом на липень 2025 року міжнародні пасажирські поїзди курсують у сполученні між Україною та шістьма країнами Європи. З січня по червень 2025 року у сполученні Україна – ЄС перевезено близько 710 тис. пасажирів, у сполученні ЄС – Україна – близько 600 тис. пасажирів", – сказано в повідомленні.
Минулого року в сполученні Україна – ЄС було перевезено понад 1,5 млн пасажирів, у сполученні ЄС – Україна – понад 1,26 млн пасажирів.
В "Укрзалізниці" зауважили, що міжнародне сполучення залишається стабільно затребуваним.
Найбільший пасажиропотік традиційно фіксується в напрямку Польщі, далі – Угорщина, Словаччина, Австрія, Молдова та Чехія.
Наразі квитки на міжнародні поїзди можна придбати через мобільний застосунок "Укрзалізниці" та на вебсайті booking.uz.gov.ua з верифікацією через "Дія ID".
За інформацією перевізника, верифікація застосовується під час оформлення та повернення електронних проїзних документів на деякі поїзди міжнародного сполучення, які користуються найбільшим попитом як серед пасажирів, так і квиткових спекулянтів, і є важливою частиною системної боротьби з перекупниками.
Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" завершила процедури контрактування, що дають старт виробництву 100 нових пасажирських вагонів для компанії.
Також повідомлялося, що Міністерство розвитку громад і територій за поданням "Укрзалізниці" затвердило нову редакцію Правил перевезень пасажирів, багажу та вантажобагажу, спростивши умови користування залізницею для пасажирів та їх домашніх улюбленців.
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