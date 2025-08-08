"Укрзалізниця" з 19 серпня призначає ще два поїзди з Києва до Івано-Франківська. Який графік руху?

"Укрзалізниця" призначає ще два поїзди з Києва до Івано-Франківська, завдяки яким пасажири отримають 1028 додаткових місць щодоби в обидва боки.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Так, із 19 серпня курсуватиме новий денний поїзд №751/752 Київ – Івано-Франківськ, сформований із сидячих вагонів-трансформерів 1 та 2 класу.

Графік руху: щоденно, окрім середи:

№751/752 Київ – Івано-Франківськ. Відправлення з Києва: 08:27, зупинка у Львові: 15:01-15:20, прибуття до Франківська: 17:20;

№752/751 Івано-Франківськ – Київ. Відправлення з Івано-Франківська: 09:30, зупинка у Львові: 11:30-11:50, прибуття до Києва: 18:38.

В "Укрзалізниці" зазначили, щоз 25 серпня по 4 вересня прибуття до Києва – о 18:04.

Також із 18 серпня курсуватиме поїзд №149/150 Івано-Франківськ – Київ. Він складатиметься з тих самих вагонів-трансформерів, що й поїзд №751, але вже в купейному форматі.

Графік уху наступний:

№150/149 Івано-Франківськ – Київ. Відправлення: 21:32, прибуття: 07:10;

№149/150 Київ – Івано-Франківськ. Відправлення: 20:29, прибуття: 05:39.

В "Укрзалізниці" також звернули увагу, що в Івано-Франківську є зручні пересадки для подорожей у гори. Так, для тих, хто прямує до Яремчі, Татарова, Ворохти, Ясіні або Рахова, з'явиться додаткова можливість дістатися навіть у разі відсутності місць на прямі потяги:

із нічного експреса №149/150 можна пересісти на: приміський поїзд №6404/6403 Івано-Франківськ – Яремче, а далі – поїзд №6441 Коломия – Ділове;

із денного поїзда №751/752 – пересадка на: приміський дизель-поїзд №6402/6401 Івано-Франківськ – Ворохта.

Квитки на потяги вже в продажу.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" запустила додаткові поїзди зі Львова до Ворохти Івано-Франківської області.

Нагадаємо, з 25 липня "Укрзалізниця" посилила контроль документів під час посадки пасажирів у поїзди через скарги на неналежний контроль документів поїзними бригадами – зокрема, чи збігаються ім'я в квитку та в паспорті пасажира.

Однак за перші кілька днів посиленого контролю лише у 0,1% пасажирів виявили порушення, а невідповідність прізвища у документах та квитках – лише у кількох осіб.

Крім того, від 1 серпня, щоб купити чи повернути квитки на найпопулярніші внутрішні поїзди, пасажирам доведеться верифікувати особу через "Дія.Підпис". Без цього купити квитки на це рейси буде неможливо.