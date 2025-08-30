Відновлено залізничну інфраструктуру після нічного удару РФ по Київщині
У Київській області відновили залізничну інфраструктуру, пошкоджену внаслідок російського удару вночі 30 серпня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".
"Рух поїздів через ділянку відбувається стандартним чином.
Працюємо над скороченням часу затримки в дорозі поїздів, що запізнюються внаслідок обстрілу", - ідеться в повідомленні.
Залізничники подякували пасажирам за терпіння і розуміння.
Нагадаємо, у ніч проти 30 серпня на Київщині унаслідок російського обстрілу постраждала залізнична інфраструктура, низка поїздів затримується.
