Рашисты ударили fpv-дроном по микроавтобусу в Славянске: погиб человек, 5 человек ранены
Утром 7 сентября 2025 года, около 7:20, войска РФ нанесли удар по Славянску Донецкой области.
Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Вадим Лях, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, вражеский fpv-дрон попал в микроавтобус.
В результате атаки один человек погиб, еще пятеро получили ранения.
"Обращаем внимание жителей и гостей Славянска, что из-за угрозы ударов fpv-дронов участок трассы Киев-Довжанский от выезда из города со стороны Славкурорта до поворота на Маяцкое лесничество является опасным.
Движение транспорта по указанному участку временно ограничено", - отмечает глава города.
Інакше тоді кругом через Барвінкове. І далі по дорозі бойової слави. Не знаю, може трохи підрівняли за ці роки, але тоді, в 22-му, через Комишоваху ми могли проїхати лише на бехі, і то акуратно, бо все було заміновано ТМками.
Є деталька. Ваш мавік поки що в місто як залетить, так зіб'ють його моментально.
Вже думаю додати до свого службового bren2 якийсь помповий хатсанчик в 12-му.
Знову прийдеться по абсолютно цивільному місту ходити з довгоствольною зброєю.