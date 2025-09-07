РУС
560 7

Рашисты ударили fpv-дроном по микроавтобусу в Славянске: погиб человек, 5 человек ранены

FPV-дроны атаковали Николаевскую область

Утром 7 сентября 2025 года, около 7:20, войска РФ нанесли удар по Славянску Донецкой области.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Вадим Лях, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, вражеский fpv-дрон попал в микроавтобус.

В результате атаки один человек погиб, еще пятеро получили ранения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последствия вражеских ударов в Донецкой области: четверо погибших и один раненый, повреждены 47 гражданских объектов. ФОТОрепортаж

"Обращаем внимание жителей и гостей Славянска, что из-за угрозы ударов fpv-дронов участок трассы Киев-Довжанский от выезда из города со стороны Славкурорта до поворота на Маяцкое лесничество является опасным.

Движение транспорта по указанному участку временно ограничено", - отмечает глава города.

обстрел (29379) Донецкая область (10685) Краматорский район (645) Славянск (2656)
Що ви граєтеся з людськими життями, тільки на днях писав що потрібно перекривати трасу для цивільних на Ізюм.
07.09.2025 12:00 Ответить
Якщо через Лісовий, все одно прийдеться вискакувати на трасу. Можна ще далі, якщо через Черкаське. Але там теж літають.
Інакше тоді кругом через Барвінкове. І далі по дорозі бойової слави. Не знаю, може трохи підрівняли за ці роки, але тоді, в 22-му, через Комишоваху ми могли проїхати лише на бехі, і то акуратно, бо все було заміновано ТМками.
07.09.2025 12:49 Ответить
какая трасса, вчера прямо в центре на выезде с автовокзала дроном в хлам разнесли
07.09.2025 13:56 Ответить
Дружочєк мій костромской, *****! Біля Слов'янського автовокзалу я був півгодини тому. Хоча, з вас, підорів, станеться бити по цивільним жінкам та дітям. Ви це й робите.
Є деталька. Ваш мавік поки що в місто як залетить, так зіб'ють його моментально.
Вже думаю додати до свого службового bren2 якийсь помповий хатсанчик в 12-му.
Знову прийдеться по абсолютно цивільному місту ходити з довгоствольною зброєю.
07.09.2025 14:03 Ответить
Вже он речник виригав, що це прикро, але нічого критичного
07.09.2025 13:27 Ответить
07.09.2025 12:44 Ответить
 
 