Рашисты ударили fpv-дроном по микроавтобусу в Славянске: погиб человек, 5 человек ранены

Утром 7 сентября 2025 года, около 7:20, войска РФ нанесли удар по Славянску Донецкой области.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Вадим Лях, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, вражеский fpv-дрон попал в микроавтобус.

В результате атаки один человек погиб, еще пятеро получили ранения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последствия вражеских ударов в Донецкой области: четверо погибших и один раненый, повреждены 47 гражданских объектов. ФОТОрепортаж

"Обращаем внимание жителей и гостей Славянска, что из-за угрозы ударов fpv-дронов участок трассы Киев-Довжанский от выезда из города со стороны Славкурорта до поворота на Маяцкое лесничество является опасным.

Движение транспорта по указанному участку временно ограничено", - отмечает глава города.