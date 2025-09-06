Последствия вражеских ударов в Донецкой области: четверо погибших и один раненый, повреждены 47 гражданских объектов. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение 5 сентября зафиксировано 2091 вражеский удар по линии фронта и жилому сектору. Под российским огнем находились 18 населенных пунктов Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, обстрелам подверглись города Белицкое, Доброполье, Дружковка, Константиновка, Лиман, Северск, Славянск, поселки Алексеево-Дружковка, Райгородок, села Белокузьминовка, Дмитриколино, Донецкое, Кучеров Яр, Новосамарское, Новосергиевка, Новостепановка, Очеретино, Раздолье.



В результате атак разрушениям подверглись 47 гражданских объектов, из них 29 жилых домов.



Трое погибших - в Северске, который войска РФ накрыли из артиллерии.

Также читайте: Войска РФ обстреляли железнодорожную инфраструктуру в Донецкой области: поезда будут курсировать с задержкой

По Белицкому россияне ударили бомбой "КАБ-250" - убили гражданское лицо. В Доброполье повреждено нежилое помещение.



Один человек ранен в Алексеево-Дружковке, по которой враг ударил из РСЗО "Смерч". Повреждена хозяйственная постройка.

На Константиновку оккупанты сбросили 5 бомб "КАБ-250", повредили 1 многоквартирный и 6 частных домов, больницу. В Белокузьминовке в результате попадания FPV-дрона разрушениям подверглись два частных дома.

Также смотрите: Оккупанты начали активно обстреливать FPV-дронами трассу Славянск-Изюм, - DeepState. ФОТО

В Дружковке вражеский FPV-дрон атаковал предприятие. В Лимане повреждены два частных дома. В окрестностях Славянска из-за дроновой атаки повреждены автомобили. В Донецком Николаевской ТГ FPV-дрон повредил частный дом.

Александровскую громаду атаковали шесть БпЛА "Герань-2": в Раздолье повреждены 10 частных домов и 4 хозяйственных постройки, в Дмитриколино - 4 частных дома и две нежилые постройки, в Новостепановке - нежилое помещение.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сутки в Донецкой области: пятеро погибших и двое раненых, враг 40 раз атаковал область. ФОТОрепортаж

Тремя БпЛА "Герань-2" Россия обстреляла Новодонецкую громаду: в Новосергиевке повреждены частный дом и две хозяйственные постройки, в Новосамарском - частный дом и три хозяйственные постройки.















