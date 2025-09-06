Последствия вражеских ударов в Донецкой области: четверо погибших и один раненый, повреждены 47 гражданских объектов. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение 5 сентября зафиксировано 2091 вражеский удар по линии фронта и жилому сектору. Под российским огнем находились 18 населенных пунктов Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненые.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, обстрелам подверглись города Белицкое, Доброполье, Дружковка, Константиновка, Лиман, Северск, Славянск, поселки Алексеево-Дружковка, Райгородок, села Белокузьминовка, Дмитриколино, Донецкое, Кучеров Яр, Новосамарское, Новосергиевка, Новостепановка, Очеретино, Раздолье.
В результате атак разрушениям подверглись 47 гражданских объектов, из них 29 жилых домов.
Трое погибших - в Северске, который войска РФ накрыли из артиллерии.
По Белицкому россияне ударили бомбой "КАБ-250" - убили гражданское лицо. В Доброполье повреждено нежилое помещение.
Один человек ранен в Алексеево-Дружковке, по которой враг ударил из РСЗО "Смерч". Повреждена хозяйственная постройка.
На Константиновку оккупанты сбросили 5 бомб "КАБ-250", повредили 1 многоквартирный и 6 частных домов, больницу. В Белокузьминовке в результате попадания FPV-дрона разрушениям подверглись два частных дома.
В Дружковке вражеский FPV-дрон атаковал предприятие. В Лимане повреждены два частных дома. В окрестностях Славянска из-за дроновой атаки повреждены автомобили. В Донецком Николаевской ТГ FPV-дрон повредил частный дом.
Александровскую громаду атаковали шесть БпЛА "Герань-2": в Раздолье повреждены 10 частных домов и 4 хозяйственных постройки, в Дмитриколино - 4 частных дома и две нежилые постройки, в Новостепановке - нежилое помещение.
Тремя БпЛА "Герань-2" Россия обстреляла Новодонецкую громаду: в Новосергиевке повреждены частный дом и две хозяйственные постройки, в Новосамарском - частный дом и три хозяйственные постройки.
