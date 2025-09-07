Активизация обстрелов гражданской трассы возле Славянска не представляет угрозы для города, - ОСГВ "Днепр"
Сейчас возле Славянска есть около пяти путей, по которым можно подвозить боеприпасы и провизию в город.
Об этом в телеэфире сказал спикер ОСГВ "Днепр" Алексей Бельский, комментируя вопрос об активизации атак со стороны россиян на трассу Славянск-Изюм, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"То, что они (россияне. - Ред.) атакуют гражданскую трассу неудивительно, потому что они не придерживаются международного гуманитарного права. Конечно, это обидно, но Славянску это не угрожает. В Славянске логистический путь, по которому он питается (это подвоз снарядов, питания), дальше идет на восток и на юг для обороны наших войск, там есть более пяти путей, по которым могут подвозиться боеприпасы, продукты, вода", - сказал он.
В то же время Бельский проинформировал о ситуации вблизи Покровска. В частности, он отметил, что через населенный пункт Первое Мая инфильтрируются российские штурмовые группы - по одному - два бойца. По его словам, перед ними не стоит задача вступать в бои, они должны войти в сам город.
"Я бы сказал, что их количество в самом Покровске не представляет критической угрозы. Вооруженные силы Украины вычисляют и уничтожают большинство групп", - отметил он.
Кроме этого, спикер сообщил, что треть от боевых столкновений, произошедших вчера, пришлась на Покровское направление - 52 штурмовых действия. Он констатировал, что захват Покровско-Мирноградской агломерации остается для россиян важнейшей целью.
Бельский отметил, что протяженность линии обороны Покровско-Мирноградской агломерации, от Удачного и Котлино на юго-западе от Покровска до верхней части так называемого Добропольского выступа составляет 87 км. На том участке российские оккупанты уже накопили под 100 000 человек.
Дадада. Можна туди сім'ями переїжджати жити. Нічого критичного.
Прикро, шо йовбодоби говорящі жопами сидять за великі держзарплати і ротом ригають за бабки
Якщо взагалі хтось здатен її організувати