Активизация обстрелов гражданской трассы возле Славянска не представляет угрозы для города, - ОСГВ "Днепр"

Сейчас возле Славянска есть около пяти путей, по которым можно подвозить боеприпасы и провизию в город.

Об этом в телеэфире сказал спикер ОСГВ "Днепр" Алексей Бельский, комментируя вопрос об активизации атак со стороны россиян на трассу Славянск-Изюм, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"То, что они (россияне. - Ред.) атакуют гражданскую трассу неудивительно, потому что они не придерживаются международного гуманитарного права. Конечно, это обидно, но Славянску это не угрожает. В Славянске логистический путь, по которому он питается (это подвоз снарядов, питания), дальше идет на восток и на юг для обороны наших войск, там есть более пяти путей, по которым могут подвозиться боеприпасы, продукты, вода", - сказал он.

В то же время Бельский проинформировал о ситуации вблизи Покровска. В частности, он отметил, что через населенный пункт Первое Мая инфильтрируются российские штурмовые группы - по одному - два бойца. По его словам, перед ними не стоит задача вступать в бои, они должны войти в сам город.

"Я бы сказал, что их количество в самом Покровске не представляет критической угрозы. Вооруженные силы Украины вычисляют и уничтожают большинство групп", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты ударили fpv-дроном по микроавтобусу в Славянске: погиб человек, 5 человек ранены

Кроме этого, спикер сообщил, что треть от боевых столкновений, произошедших вчера, пришлась на Покровское направление - 52 штурмовых действия. Он констатировал, что захват Покровско-Мирноградской агломерации остается для россиян важнейшей целью.

Бельский отметил, что протяженность линии обороны Покровско-Мирноградской агломерации, от Удачного и Котлино на юго-западе от Покровска до верхней части так называемого Добропольского выступа составляет 87 км. На том участке российские оккупанты уже накопили под 100 000 человек.