Водіїв закликають уникати руху трасою від Ізюма до Слов’янська через загрозу дронів

харківщина

Водіїв закликають уникати ділянки Ізюм – Слов’янськ на трасі М-03 через загрозу дронів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

У службі закликали під час планування поїздок враховувати ситуацію та по можливості уникати руху зазначеною ділянкою.

"У зв’язку з активізацією бойових дій на Лиманському напрямку противник масово застосовує ударні FPV-дрони для ураження як військової, так і цивільної техніки. Особливо небезпечною залишається ділянка траси М-03 від Ізюма до Слов’янська", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Окупанти намагаються встановити вогневий контроль над північними околицями Слов’янська, - ОСУВ "Дніпро"

Ситуація розвивається так, що скоро всі водії в Україні (через загрозу дронів) будуть петляти як зайці від лисиці.
09.09.2025 02:09 Відповісти
Ну якщо немає кого закликати усунути загрозу дронів,залишається закликати водіїв не їздити.
09.09.2025 02:15 Відповісти
Вчора там їхав. Очко репіло знатно
09.09.2025 02:34 Відповісти
 
 