Сутки в Донецкой области: под ударами Краматорск, Новодонецк, Константиновка. 6 человек погибли, 10 - ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки, 8 сентября 2025 года, войска РФ интенсивно обстреливали территорию Донецкой области.

Покровский район

По данным ОГА, в Родинском погиб человек. В Доброполье ранен человек, повреждены 5 частных домов и многоэтажка; в Нововикторовке 1 человек погиб и 2 ранены, повреждены 3 дома; в Белицком 1 человек погиб и 1 ранен, повреждено авто.

Краматорский район

В Лимане поврежден дом, еще один - в Славянске. В Краматорске ранены 2 человека, повреждена промзона. В Варваровке Андреевской громады разрушен дом. В Новодонецком 2 человека погибли и 2 ранены, в Криницах повреждена ферма. В Дружковке поврежден селад. В Константиновке 1 человек погиб и 2 ранены, повреждены многоэтажка, 2 частных дома, 3 админздания, 2 инфраструктурных объекта и 4 гаража.

Бахмутский район

В Северске повреждены 2 дома.

