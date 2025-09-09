Сутки в Донецкой области: под ударами Краматорск, Новодонецк, Константиновка. 6 человек погибли, 10 - ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки, 8 сентября 2025 года, войска РФ интенсивно обстреливали территорию Донецкой области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Покровский район
По данным ОГА, в Родинском погиб человек. В Доброполье ранен человек, повреждены 5 частных домов и многоэтажка; в Нововикторовке 1 человек погиб и 2 ранены, повреждены 3 дома; в Белицком 1 человек погиб и 1 ранен, повреждено авто.
Краматорский район
В Лимане поврежден дом, еще один - в Славянске. В Краматорске ранены 2 человека, повреждена промзона. В Варваровке Андреевской громады разрушен дом. В Новодонецком 2 человека погибли и 2 ранены, в Криницах повреждена ферма. В Дружковке поврежден селад. В Константиновке 1 человек погиб и 2 ранены, повреждены многоэтажка, 2 частных дома, 3 админздания, 2 инфраструктурных объекта и 4 гаража.
Бахмутский район
В Северске повреждены 2 дома.
