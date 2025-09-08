Рашисты ударили дроном по дому в Новодонецком: 2 человека погибли, есть раненые. ФОТО

В ночь на 8 сентября 2025 года оккупационные войска атаковали ударным БпЛА "Герань-2" типа "Shahed" поселок Новодонецкое Краматорского района Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Донецкой областной прокуратуры.

Как отмечается, попадание произошло в двухэтажный жилой дом, где в своих домах находились гражданские. Пенсионер 77 лет и его 51-летняя дочь от полученных травм погибли. Телесные повреждения получили 76-летняя жена погибшего и 67-летний муж. Им оказана квалифицированная помощь.

Фото: Новодонецкое после обстрела / Донецкая облпрокуратура

Кроме дома, на месте вражеской атаки поврежден автомобиль.

Под процессуальным руководством Краматорской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины).