РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10377 посетителей онлайн
Новости Атаки беспилотников на Донетчину
285 0

Рашисты ударили дроном по дому в Новодонецком: 2 человека погибли, есть раненые. ФОТО

В ночь на 8 сентября 2025 года оккупационные войска атаковали ударным БпЛА "Герань-2" типа "Shahed" поселок Новодонецкое Краматорского района Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Донецкой областной прокуратуры.

Как отмечается, попадание произошло в двухэтажный жилой дом, где в своих домах находились гражданские. Пенсионер 77 лет и его 51-летняя дочь от полученных травм погибли. Телесные повреждения получили 76-летняя жена погибшего и 67-летний муж. Им оказана квалифицированная помощь.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": FPV-дроны 24 ОМБр нанесли удары по российским военным в Часовом Яре - семь оккупантов уничтожены. ВИДЕО

Новодонецкое после обстрела
Фото: Новодонецкое после обстрела / Донецкая облпрокуратура
Новодонецкое после обстрела
Фото: Новодонецкое после обстрела / Донецкая облпрокуратура

Кроме дома, на месте вражеской атаки поврежден автомобиль.

Под процессуальным руководством Краматорской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Автор: 

обстрел (29428) жертвы (2171) Донецкая область (10692) дроны (4572) Краматорский район (647) Новодонецкое (4)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 