FPV-дроны 24-й ОМБр нанесли удары по российским военным в Часовом Яре - семь оккупантов уничтожены. ВИДЕО

Операторы ударных дронов 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила продолжают уничтожать российских оккупантов в Часовом Яре на Донецком направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, враг прячется среди руин и кустарников, однако украинские военные обнаруживают его с помощью беспилотников. На обнародованном видео - семь ликвидированных российских солдат.

Несмотря на заявления российской пропаганды о "захвате" города, оборона Часова Яра продолжается, и каждый день приносит новые потери врагу.

