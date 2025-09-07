642 1
FPV-дроны 24-й ОМБр нанесли удары по российским военным в Часовом Яре - семь оккупантов уничтожены. ВИДЕО
Операторы ударных дронов 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила продолжают уничтожать российских оккупантов в Часовом Яре на Донецком направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, враг прячется среди руин и кустарников, однако украинские военные обнаруживают его с помощью беспилотников. На обнародованном видео - семь ликвидированных российских солдат.
Несмотря на заявления российской пропаганды о "захвате" города, оборона Часова Яра продолжается, и каждый день приносит новые потери врагу.
