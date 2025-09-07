FPV-дрони 24 ОМБр завдали ударів по російських військових в Часовому Ярі - сім окупантів знищено. ВIДЕО

Оператори ударних дронів 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила продовжують знищувати російських окупантів у Часовому Ярі на Донецькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворог ховається серед руїн та чагарників, проте українські військові виявляють його за допомогою безпілотників. На оприлюдненому відео - сім ліквідованих російських солдатів.

Попри заяви російської пропаганди про "захоплення" міста, оборона Часового Яру триває, і кожен день приносить нові втрати ворогу.

