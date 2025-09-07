УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8832 відвідувача онлайн
Новини Відео Бої за Часів Яр
787 1

FPV-дрони 24 ОМБр завдали ударів по російських військових в Часовому Ярі - сім окупантів знищено. ВIДЕО

Оператори ударних дронів 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила продовжують знищувати російських окупантів у Часовому Ярі на Донецькому напрямку. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворог ховається серед руїн та чагарників, проте українські військові виявляють його за допомогою безпілотників. На оприлюдненому відео - сім ліквідованих російських солдатів.

Попри заяви російської пропаганди про "захоплення" міста, оборона Часового Яру триває, і кожен день приносить нові втрати ворогу.

Також дивіться: Завдано удару по тимчасовому місцю дислокації ворога в Бахмуті новим українським дроном "Прівєт-299". ВIДЕО

знищення (8169) Донецька область (9508) 24 ОМБр імені короля Данила (269) дрони (5446) Часів Яр (398) Бахмутський район (611)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тримайтесь, рідні!!!
Героям Слава!
показати весь коментар
07.09.2025 17:59 Відповісти
 
 