FPV-дрони 24 ОМБр завдали ударів по російських військових в Часовому Ярі - сім окупантів знищено. ВIДЕО
Оператори ударних дронів 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила продовжують знищувати російських окупантів у Часовому Ярі на Донецькому напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворог ховається серед руїн та чагарників, проте українські військові виявляють його за допомогою безпілотників. На оприлюдненому відео - сім ліквідованих російських солдатів.
Попри заяви російської пропаганди про "захоплення" міста, оборона Часового Яру триває, і кожен день приносить нові втрати ворогу.
