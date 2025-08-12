1 226 5
Завдано удару по тимчасовому місцю дислокації ворога в Бахмуті новим українським дроном "Прівєт-299". ВIДЕО
В Бахмуті завдали удару по тимчасовому місцю дислокації російських військ. Для ураження українські захисники використали новий український безпілотник літакового типу "Прівєт-299".
Про успішну бойову роботу повідомили на сторінці 24-ої окремої механізованої бригади імені короля Данила, інформує Цензор.НЕТ.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Бо на виході, уже видно і Касу, для їх розрахунку, за вдіяне ними в Україні, з 2019 року!!!??