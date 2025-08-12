УКР
Завдано удару по тимчасовому місцю дислокації ворога в Бахмуті новим українським дроном "Прівєт-299". ВIДЕО

В Бахмуті завдали удару по тимчасовому місцю дислокації російських військ. Для ураження українські захисники використали новий український безпілотник літакового типу "Прівєт-299".

Про успішну бойову роботу повідомили на сторінці 24-ої окремої механізованої бригади імені короля Данила, інформує Цензор.НЕТ.

армія рф (18435) знищення (7967) Донецька область (9285) Бахмут (1565) 24 ОМБр імені короля Данила (266) Бахмутський район (585)


Всі рашисти повинні здохнути на украінській землі 😠
12.08.2025 23:58 Відповісти
Клас!!!
13.08.2025 00:02 Відповісти
Бахмут ніби знищений був повністю? А тут всі будинки цілі, і навіть біленькі, без слідів пожарів!
13.08.2025 00:07 Відповісти
так це справді дивно
13.08.2025 00:14 Відповісти
Зеленський з єрмаком, шиферами-недострєльонними, шурмою, міндічем і татаровим, під пильним контролем стефанчуків, мабуть у складчину, з останніх копійок, посадових окладів, склалися і купили ОДНЕНЬКИЙ дрон, щоб перед Трампом відзвітувати??
Бо на виході, уже видно і Касу, для їх розрахунку, за вдіяне ними в Україні, з 2019 року!!!??
