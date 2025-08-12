1 127 5
Нанесен удар по временному месту дислокации врага в Бахмуте новым украинским дроном "Привет-299". ВИДЕО
В Бахмуте нанесли удар по временному месту дислокации российских войск. Для поражения украинские защитники использовали новый украинский беспилотник самолетного типа "Привет-299".
Об успешной боевой работе сообщили на странице 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, информирует Цензор.НЕТ.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бо на виході, уже видно і Касу, для їх розрахунку, за вдіяне ними в Україні, з 2019 року!!!??