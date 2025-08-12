РУС
Нанесен удар по временному месту дислокации врага в Бахмуте новым украинским дроном "Привет-299". ВИДЕО

В Бахмуте нанесли удар по временному месту дислокации российских войск. Для поражения украинские защитники использовали новый украинский беспилотник самолетного типа "Привет-299".

Об успешной боевой работе сообщили на странице 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите: Морские пехотинцы уничтожили точку взлета БпЛА вместе с экипажем и поразили вход в блиндаж, где прятались россияне. ВИДЕО

армия РФ (20283) уничтожение (7654) Донецкая область (10468) Бахмут (1607) 24 омб имени князя Данила Галицкого (265) Бахмутский район (581)


Всі рашисти повинні здохнути на украінській землі 😠
12.08.2025 23:58 Ответить
Клас!!!
13.08.2025 00:02 Ответить
Бахмут ніби знищений був повністю? А тут всі будинки цілі, і навіть біленькі, без слідів пожарів!
13.08.2025 00:07 Ответить
так це справді дивно
13.08.2025 00:14 Ответить
Зеленський з єрмаком, шиферами-недострєльонними, шурмою, міндічем і татаровим, під пильним контролем стефанчуків, мабуть у складчину, з останніх копійок, посадових окладів, склалися і купили ОДНЕНЬКИЙ дрон, щоб перед Трампом відзвітувати??
Бо на виході, уже видно і Касу, для їх розрахунку, за вдіяне ними в Україні, з 2019 року!!!??
13.08.2025 00:18 Ответить
 
 