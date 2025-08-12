Морские пехотинцы уничтожили точку взлета БПЛА вместе с экипажем и поразили вход в блиндаж, где прятались россияне. ВИДЕО

Пилоты 34-й отдельной бригады береговой обороны нанесли два точных удара FPV-дронами: уничтожили точку взлета вражеского БпЛА вместе с экипажем и поразили вход в блиндаж, где пряталась российская пехота.

Об успешной боевой работе сообщили на странице бригады, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Башня российского танка улетела в воздух в результате атаки бойцов 3 ОШБр на Харьковском направлении. ВИДЕО