Морские пехотинцы уничтожили точку взлета БПЛА вместе с экипажем и поразили вход в блиндаж, где прятались россияне. ВИДЕО
Пилоты 34-й отдельной бригады береговой обороны нанесли два точных удара FPV-дронами: уничтожили точку взлета вражеского БпЛА вместе с экипажем и поразили вход в блиндаж, где пряталась российская пехота.
Об успешной боевой работе сообщили на странице бригады, информирует Цензор.НЕТ.
Ihor Ihor #577453
12.08.2025 23:08
Oleksandr Valovyi
13.08.2025 00:25
