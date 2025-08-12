РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7710 посетителей онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
630 2

Морские пехотинцы уничтожили точку взлета БПЛА вместе с экипажем и поразили вход в блиндаж, где прятались россияне. ВИДЕО

Пилоты 34-й отдельной бригады береговой обороны нанесли два точных удара FPV-дронами: уничтожили точку взлета вражеского БпЛА вместе с экипажем и поразили вход в блиндаж, где пряталась российская пехота.

Об успешной боевой работе сообщили на странице бригады, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Башня российского танка улетела в воздух в результате атаки бойцов 3 ОШБр на Харьковском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20283) уничтожение (7654) 34 ОБрБО (2)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Два таргана таки врятувалися.
показать весь комментарий
12.08.2025 23:08 Ответить
Зібралися орки, на зустріч до Трампа ??
показать весь комментарий
13.08.2025 00:25 Ответить
 
 