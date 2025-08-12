Башня российского танка взлетела в воздух в результате атаки бойцов 3 ОШБр на Харьковском направлении. ВИДЕО

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады продолжают уничтожать технику и живую силу противника на Харьковском направлении.

Новой видеоподборкой с поражением вражеских целей они поделились у себя в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на обнародованных кадрах зафиксирована работа пилотов PNK group из роты БПС Chaos Company 2-го механизированного батальона. Воины уничтожили орудия, НРК, ТОС "Солнцепек" и танки врага.

