Башня российского танка взлетела в воздух в результате атаки бойцов 3 ОШБр на Харьковском направлении. ВИДЕО
Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады продолжают уничтожать технику и живую силу противника на Харьковском направлении.
Новой видеоподборкой с поражением вражеских целей они поделились у себя в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, на обнародованных кадрах зафиксирована работа пилотов PNK group из роты БПС Chaos Company 2-го механизированного батальона. Воины уничтожили орудия, НРК, ТОС "Солнцепек" и танки врага.
