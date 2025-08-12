УКР
Башта російського танка відлетіла у повітря в результаті атаки бійців 3 ОШБр на Харківському напрямку. ВIДЕО

Бійці 3-ої окремої штурмової бригади продовжують нищити техніку та живу силу противника на Харківському напрямку.

Новою відеодобіркою з ураженням ворожих цілей вони поділилися у себе у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на оприлюднених кадрах зафіксовано роботу пілотів PNK group з роти БПС Chaos Company 2-го механізованого батальйону. Воїни знищили гармати, НРК, ТОС "Сонцепьок" та танки ворога.

армія рф (18435) знищення (7967) 3 Окрема штурмова бригада (487)


****** з тютіною, задоволені! Орків, уже 2.000.000 туш, закозлили в Україні!
13.08.2025 00:21 Відповісти
 
 