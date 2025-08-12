Нацгвардійці зірвали спробу штурму, знищивши взвод окупантів та БТР на Покровському напрямку. ВIДЕО
Бійці бригади Національної гвардії України "Спартан" зірвали чергову спробу російських окупаційних сил прорватися на Покровському напрямку.
Відео з відбиттям ворожого штурму вони опублікували на своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, загарбники спробували штурмувати позиції Сил оборони за допомогою бронетранспортера.
"Аеророзвідка зафіксувала переміщення ворожого БТР. По техніці та особовому складу противника наші воїни оперативно відпрацювали дронами та артилерією. Внаслідок професійних дій взвод росіян знищено, спробу штурму зірвано", - йдеться у повідомленні.
