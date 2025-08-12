1 477 7
Десантники 82 бригади захопили у полон двох російських загарбників. ВIДЕО
Українські військові поповнили обмінний фонд, захопивши у полон двох російських загарбників.
Відповідне відео опублікувала в себе у соцмережах 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада, інформує Цензор.НЕТ.
Самі ж полонені, які вирішили здатися, потрапивши в оточення, визнають, що російське командування ставиться до них як до гарматного м’яса.
Ублюдочні хворі кацапські етноси, чухломські андрофаги. Більше користі для світу було би, якщо замість ста мільйонів кацапів на тій теріторії добавилось сто мільйонів котів.