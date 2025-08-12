УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11775 відвідувачів онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
1 477 7

Десантники 82 бригади захопили у полон двох російських загарбників. ВIДЕО

Українські військові поповнили обмінний фонд, захопивши у полон двох російських загарбників.

Відповідне відео опублікувала в себе у соцмережах 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада, інформує Цензор.НЕТ.

Самі ж полонені, які вирішили здатися, потрапивши в оточення, визнають, що російське командування ставиться до них як до гарматного м’яса.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони атакували ворожі вантажівки, мотоцикли, гармату та ліквідували близько 10 окупантів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18435) полон (1632) 82 окрема десантно-штурмова бригада (65)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вже час,коли в полон неварто брати.
показати весь коментар
12.08.2025 20:08 Відповісти
Кожному блок Мальборо, упаковку ,,Моршинської", харчи,....
показати весь коментар
12.08.2025 20:11 Відповісти
І олів"є, бо образяться.
показати весь коментар
12.08.2025 20:15 Відповісти
Так зєліно-сирниківське командуваня ставиться до своїх солдатів так само .
показати весь коментар
12.08.2025 20:13 Відповісти
а обличча такі слов'янські ...і **** оттаке вже 1000 років преться в Уераїну ...
показати весь коментар
12.08.2025 20:25 Відповісти
кацап сетует что нет разведки, нет артподготовки... и даже мысль в его тупую макитру не приходит ****** он приперся в другую страну убивать граждан другой страны.
Ублюдочні хворі кацапські етноси, чухломські андрофаги. Більше користі для світу було би, якщо замість ста мільйонів кацапів на тій теріторії добавилось сто мільйонів котів.
показати весь коментар
12.08.2025 20:29 Відповісти
Краще б показали їх дохлих.
показати весь коментар
12.08.2025 20:56 Відповісти
 
 