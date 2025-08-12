Десантники 82 бригади захопили у полон двох російських загарбників. ВIДЕО

Українські військові поповнили обмінний фонд, захопивши у полон двох російських загарбників.

Відповідне відео опублікувала в себе у соцмережах 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада, інформує Цензор.НЕТ.

Самі ж полонені, які вирішили здатися, потрапивши в оточення, визнають, що російське командування ставиться до них як до гарматного м’яса.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони атакували ворожі вантажівки, мотоцикли, гармату та ліквідували близько 10 окупантів. ВIДЕО