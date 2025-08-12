Десантники 82-й бригады взяли в плен двух российских захватчиков. ВИДЕО

Украинские военные пополнили обменный фонд, захватив в плен двух российских захватчиков.

Соответствующее видео опубликовала у себя в соцсетях 82-я отдельная десантно-штурмовая Буковинская бригада, информирует Цензор.НЕТ.

Сами же пленные, которые решили сдаться, попав в окружение, признают, что российское командование относится к ним как к пушечному мясу.

