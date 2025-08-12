РУС
Десантники 82-й бригады взяли в плен двух российских захватчиков. ВИДЕО

Украинские военные пополнили обменный фонд, захватив в плен двух российских захватчиков.

Соответствующее видео опубликовала у себя в соцсетях 82-я отдельная десантно-штурмовая Буковинская бригада, информирует Цензор.НЕТ.

Сами же пленные, которые решили сдаться, попав в окружение, признают, что российское командование относится к ним как к пушечному мясу.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны атаковали вражеские грузовики, мотоциклы, пушку и ликвидировали около 10 оккупантов. ВИДЕО

армия РФ (20283) плен (2678) 82 отдельная десантно-штурмовая бригада (65)


Вже час,коли в полон неварто брати.
12.08.2025 20:08 Ответить
кацап сетует что нет разведки, нет артподготовки... и даже мысль в его тупую макитру не приходит ****** он приперся в другую страну убивать граждан другой страны.
Ублюдочні хворі кацапські етноси, чухломські андрофаги. Більше користі для світу було би, якщо замість ста мільйонів кацапів на тій теріторії добавилось сто мільйонів котів.
12.08.2025 20:29 Ответить
І олів"є, бо образяться.
12.08.2025 20:15 Ответить
Кожному блок Мальборо, упаковку ,,Моршинської", харчи,....
12.08.2025 20:11 Ответить
І олів"є, бо образяться.
12.08.2025 20:15 Ответить
Так зєліно-сирниківське командуваня ставиться до своїх солдатів так само .
12.08.2025 20:13 Ответить
аобличча такі слов'янські ...і **** оттаке вже 1000 років преться в Україну ...
12.08.2025 21:44 Ответить
Краще б показали їх дохлих.
12.08.2025 20:56 Ответить
співають як ціпочки... вже треба стріляти це лайно...заїбали їх пісеньки
12.08.2025 21:26 Ответить
Позвольте,а как же безпалый "прапор"?Застрелился?Шото они не договаривают.
12.08.2025 21:48 Ответить
кому треба це слухати?
12.08.2025 22:02 Ответить
 
 