2 049 11
Десантники 82-й бригады взяли в плен двух российских захватчиков. ВИДЕО
Украинские военные пополнили обменный фонд, захватив в плен двух российских захватчиков.
Соответствующее видео опубликовала у себя в соцсетях 82-я отдельная десантно-штурмовая Буковинская бригада, информирует Цензор.НЕТ.
Сами же пленные, которые решили сдаться, попав в окружение, признают, что российское командование относится к ним как к пушечному мясу.
Топ комментарии
+9 Igor Grytselyak
показать весь комментарий12.08.2025 20:08 Ответить Ссылка
+5 Urs
показать весь комментарий12.08.2025 20:29 Ответить Ссылка
+3 Ihor Ihor #577453
показать весь комментарий12.08.2025 20:15 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ублюдочні хворі кацапські етноси, чухломські андрофаги. Більше користі для світу було би, якщо замість ста мільйонів кацапів на тій теріторії добавилось сто мільйонів котів.