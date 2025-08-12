Морські піхотинці знищили точку зльоту БпЛА разом з екіпажем та уразили вхід до бліндажа, де ховалися росіяни. ВIДЕО
Пілоти 34-ої окремої бригади берегової оборони завдали двох точних ударів FPV-дронами: знищили точку зльоту ворожого БпЛА разом з екіпажем та уразили вхід до бліндажа, де ховалася російська піхота.
Про успішну бойову роботу повідомили на сторінці бригади, інформує Цензор.НЕТ.
