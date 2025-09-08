Дроны и ракеты массированно атаковали оккупированный Донецк, Макеевку и Енакиево: вероятно, поражен штаб войск РФ
Вечером 8 сентября временно оккупированные Донецк, Макеевка и Енакиево оказались под ударом беспилотников и крылатых ракет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA и местные каналы.
В частности, местные жители сообщают о громких звуках взрывов и большом количестве прилетов по разным районам. Фиксируются пожары.
По российским данным, вследствие атаки, в которой оккупанты обвиняют Украину, было попадание в жилой дом в Макеевке, из-за чего погиб один человек.
Бывший советник мэра Мариуполя и руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщил, что Силы обороны ударили по месту базирования российских оккупантов.
По данным проекта "КиберБорошно", Силы обороны ударили по заводу "Топаз", где располагался пункт управления уровня российской армии.
Другие OSINT-аналитики также пишут о попадании в бывший завод "Топаз".
Вероятно, удары наносили с помощью крылатых ракет Storm Shadow, а также ударных дронов "Лютый".
https://www.youtube.com/shorts/Xg-qcTPoQSk Відео з коментатором)
https://www.youtube.com/watch?v=e5kya_6-CEU Проліт ракети відео
..
- Хай мочу п'ють!
Але це про луганду.
Україна була,є і буде💙💛
Чуєте,орки?!Вам хана☠️
Слава українській нації🇺🇦🇺🇦🇺🇦