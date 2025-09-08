РУС
5 483 25

Дроны и ракеты массированно атаковали оккупированный Донецк, Макеевку и Енакиево: вероятно, поражен штаб войск РФ

Вечером 8 сентября временно оккупированные Донецк, Макеевка и Енакиево оказались под ударом беспилотников и крылатых ракет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA и местные каналы.

В частности, местные жители сообщают о громких звуках взрывов и большом количестве прилетов по разным районам. Фиксируются пожары.

По российским данным, вследствие атаки, в которой оккупанты обвиняют Украину, было попадание в жилой дом в Макеевке, из-за чего погиб один человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поражен Новошахтинский НПЗ и ряд важных объектов оккупантов, - Генштаб

Донецк
Донецк

Бывший советник мэра Мариуполя и руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщил, что Силы обороны ударили по месту базирования российских оккупантов.

По данным проекта "КиберБорошно", Силы обороны ударили по заводу "Топаз", где располагался пункт управления уровня российской армии.

Другие OSINT-аналитики также пишут о попадании в бывший завод "Топаз".

Вероятно, удары наносили с помощью крылатых ракет Storm Shadow, а также ударных дронов "Лютый".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Макеевка содрогнулась от взрывов: дроны атаковали склады оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

взрыв (6897) Донецьк (6331) Енакиево (323) Макеевка (460) атака (519) Донецкая область (10692)
Судячи по звуку це таки ракети (хоча я не фахівець). Щось автор відео нічого не коментує, а то зазвичай на подібних відео купа матюків, сміх. Води немає, а тут ще "каміння з неба" падати почало. Все, як мріяли в 2014-му
показать весь комментарий
08.09.2025 21:46 Ответить
Там і ракети й дрони.

https://www.youtube.com/shorts/Xg-qcTPoQSk Відео з коментатором)

https://www.youtube.com/watch?v=e5kya_6-CEU Проліт ракети відео

показать весь комментарий
08.09.2025 22:00 Ответить
Без води, обісраний, куди йому ще глузувати.
показать весь комментарий
08.09.2025 22:05 Ответить
Але є ще світло і підстанції.
показать весь комментарий
08.09.2025 23:10 Ответить
Добра новина удари по ворогу і його логістиці та і тих хто хто тягнув огидний "русский мир" ,а води немає чим варвари тушити будуть?
показать весь комментарий
08.09.2025 21:49 Ответить
Та ох@еть. По маскве надо бить, а не по Украине. ***** насрать на тот Донецк.
показать весь комментарий
08.09.2025 21:49 Ответить
Куярили по казармах з особовим складом, ***** мʼясо не по барабану, воно грошей коштує.
показать весь комментарий
08.09.2025 21:59 Ответить
Гарна новина...
показать весь комментарий
08.09.2025 21:50 Ответить
для "масовано" так себе
показать весь комментарий
08.09.2025 21:52 Ответить
Дамбілі бамбас?
показать весь комментарий
08.09.2025 21:52 Ответить
Фосім лєт!
показать весь комментарий
08.09.2025 22:14 Ответить
А мальчікам в трусіках тепер навіть трусікі постірати нема в чому...
показать весь комментарий
08.09.2025 22:16 Ответить
їм вже без потреби..)
показать весь комментарий
08.09.2025 22:18 Ответить
Тримайтєся кідари, йося усіх не встигає обілєчувати.
показать весь комментарий
08.09.2025 22:01 Ответить
А дешевших дронів ніж "лютий" звісно не має?Це по багатому,витрачати дрони,що можуть долетіти до середини рашки,а не дамбіть бамбас!
показать весь комментарий
08.09.2025 22:01 Ответить
Там штаб, який керує стадом у 100 тис орків
показать весь комментарий
08.09.2025 22:15 Ответить
Це нам сказали, що там штаб. Куди насправді вцілили ХЗ. На іншому відео чув, що в Донецьку прилетіло по заводу "Топаз". Чим там зараз займалися я не знаю, а от колись, за часів України, там виготовляли славнозвісну "Кольчугу".
показать весь комментарий
08.09.2025 23:37 Ответить
Це не Лютий ,а маленький Focke-Wulf Fw 189 -привіт з 40-х
показать весь комментарий
08.09.2025 22:16 Ответить
Ракети , для гордих житєлєй новоросєї це ще не найстрашніше .
..
показать весь комментарий
08.09.2025 22:17 Ответить
А з двокімнатних не виливають?
показать весь комментарий
08.09.2025 22:31 Ответить
Згадалися пророчі слова покійного Москаля:
- Хай мочу п'ють!
Але це про луганду.
показать весь комментарий
08.09.2025 22:52 Ответить
Давно надо было лупить именно по ордло, сразу, чем попало, чем есть. Именно они предатели и все вне возраста. Крым изначально никто, страна непуганых отставников, там не было русских, украинцев, татар---совки там были. Жили от сезона, почти обслуга, 2 сорт. А донбалласт упоротые, урки, алканы, менты продажные, химики, шваль. А на сегодня там завал социальный, техногенный, финансовый крах и отстой полный. За что ложим лучших? Забыть навеки.
показать весь комментарий
08.09.2025 22:28 Ответить
Прилетіло в штаб😂
Україна була,є і буде💙💛
Чуєте,орки?!Вам хана☠️
Слава українській нації🇺🇦🇺🇦🇺🇦
показать весь комментарий
08.09.2025 22:29 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/ZINPoMrou4Y Прильоти, відео з близької відстані.
показать весь комментарий
08.09.2025 22:47 Ответить
Во, норм. Цитируя аборигеншу, *****, по-взрослому.
показать весь комментарий
08.09.2025 22:59 Ответить
 
 