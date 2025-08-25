Макеевка содрогнулась от взрывов: дроны атаковали склады оккупантов. ВИДЕО

Во временно оккупированной Макеевке вечером 25 августа прогремели взрывы. По сообщениям местных пабликов, вероятной причиной стала атака беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на распространенных в соцсетях видео слышен характерный звук дронов, а голос за кадром описывает объект как "самолетного типа". После этого зафиксирован взрыв. Оккупационная администрация заявила, что удар был нанесен "по складам", однако не уточнила, о каких именно объектах идет речь.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику

