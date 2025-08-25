РУС
Макеевка содрогнулась от взрывов: дроны атаковали склады оккупантов. ВИДЕО

Во временно оккупированной Макеевке вечером 25 августа прогремели взрывы. По сообщениям местных пабликов, вероятной причиной стала атака беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на распространенных в соцсетях видео слышен характерный звук дронов, а голос за кадром описывает объект как "самолетного типа". После этого зафиксирован взрыв. Оккупационная администрация заявила, что удар был нанесен "по складам", однако не уточнила, о каких именно объектах идет речь.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику

взрыв (6884) Макеевка (459) атака (489) Донецкая область (10588) дроны (4477) Донецкий район (26)
Колаборанти з кацапами трошки оф@іли і не на жарт перелякалися !
Це тільки початок , кляті виродки і загарбники 😡
25.08.2025 23:48 Ответить
Ми ж наче "восємь лєт дамбілі бамбас", а тут як почув звук двох БПЛА, так кричить: "О.уєть!", шо за дєлА? ))
25.08.2025 23:49 Ответить
Самолётный тип! Какие то мутные типЫ!
25.08.2025 23:55 Ответить
Донбас буде Україна
25.08.2025 23:56 Ответить
 
 