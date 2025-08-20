2 926 2
Третья штурмовая отражает массированную атаку российских беспилотников на Харьковщине. ВИДЕО
Военные Третьей отдельной штурмовой бригады продолжают отбиваться от вражеских беспилотников. На видео Третьего армейского корпуса зафиксирован момент боя украинских военных с российскими оккупантами на Харьковщине, сообщает Цензор.НЕТ.
Эвакуация бригадной САУ затруднена и силы ПВО "Тройки" берутся за прикрытие артиллеристов. "Прилетела сначала одна FPV-ха. Потом - вторая, третья, и я понял, что будет весело!" - говорит военный с позывным "Пума".
Защитники удачно отразили все вражеские цели и ни один российский дрон не попал в цель.
