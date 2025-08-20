РУС
Третья штурмовая отражает массированную атаку российских беспилотников на Харьковщине. ВИДЕО

Военные Третьей отдельной штурмовой бригады продолжают отбиваться от вражеских беспилотников. На видео Третьего армейского корпуса зафиксирован момент боя украинских военных с российскими оккупантами на Харьковщине, сообщает Цензор.НЕТ.

Эвакуация бригадной САУ затруднена и силы ПВО "Тройки" берутся за прикрытие артиллеристов. "Прилетела сначала одна FPV-ха. Потом - вторая, третья, и я понял, что будет весело!" - говорит военный с позывным "Пума".

Защитники удачно отразили все вражеские цели и ни один российский дрон не попал в цель.

Также смотрите: Момент прилета украинского беспилотника в российском Ростове-на-Дону. ВИДЕО взрыва

Слава ЗСУ !!! Наші хлопці , Воїни Красави !!!❤️
20.08.2025 22:18 Ответить
Найс робота ..Неймовірні
20.08.2025 23:08 Ответить
 
 