Третья штурмовая отражает массированную атаку российских беспилотников на Харьковщине. ВИДЕО

Военные Третьей отдельной штурмовой бригады продолжают отбиваться от вражеских беспилотников. На видео Третьего армейского корпуса зафиксирован момент боя украинских военных с российскими оккупантами на Харьковщине, сообщает Цензор.НЕТ.

Эвакуация бригадной САУ затруднена и силы ПВО "Тройки" берутся за прикрытие артиллеристов. "Прилетела сначала одна FPV-ха. Потом - вторая, третья, и я понял, что будет весело!" - говорит военный с позывным "Пума".

Защитники удачно отразили все вражеские цели и ни один российский дрон не попал в цель.

Также смотрите: Момент прилета украинского беспилотника в российском Ростове-на-Дону. ВИДЕО взрыва