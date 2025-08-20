Третя штурмова відбиває масовану атаку російських безпілотників на Харківщині. ВIДЕО

Військові Третьої окремої штурмової бригади продовжують відбиватися від ворожих безпілотників. На відео Третього армійського корпусу зафіксований момент бою українських військових з російськими окупантами на Харківщині, повідомляє Цензор.НЕТ.

Евакуація бригадної САУ ускладнена і сили ППО "Трійки" беруться за прикриття артилеристів. "Прилетіла спочатку одна FPV-ха. Потім — друга, третя, і я зрозумів, що буде весело!", — каже військовий з позивним "Пума".

Захисники вдало відбили усі ворожі цілі й жоден російський дрон не влучив у ціль.

