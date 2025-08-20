УКР
Третя штурмова відбиває масовану атаку російських безпілотників на Харківщині. ВIДЕО

Військові Третьої окремої штурмової бригади продовжують відбиватися від ворожих безпілотників. На відео Третього армійського корпусу зафіксований момент бою українських військових з російськими окупантами на Харківщині, повідомляє Цензор.НЕТ

Евакуація бригадної САУ ускладнена і сили ППО "Трійки" беруться за прикриття артилеристів. "Прилетіла спочатку одна FPV-ха. Потім — друга, третя, і я зрозумів, що буде весело!", — каже військовий з позивним "Пума".  

Захисники вдало відбили усі ворожі цілі й жоден російський дрон не влучив у ціль.

Слава ЗСУ !!! Наші хлопці , Воїни Красави !!!❤️
20.08.2025 22:18 Відповісти
Найс робота ..Неймовірні
20.08.2025 23:08 Відповісти
 
 